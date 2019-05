Banksy ha rivendicato il graffito Ora il palazzo sale a 4 | 5 milioni

ilgiornale

(Di sabato 25 maggio 2019) Valentina Dardari, probabile autore del, ne rivendica la paternità Ilche ritrae un baby naufrago in piedi con una torcia che emana fumo rosa, sarebbe attribuibile a, celebre writer i cui dipinti raggiungono cifre altissime. La foto del baby naufrago sarebbe infatti apparsa sul suo profilo Instagram, e tanto è bastato per pensare che fosse lui l’autore. Ilin questione era comparso a maggio sulla facciata di unnel canale di Ca’ Foscari, a Venezia. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Veneto, l’agenzia Engels&Volkers, nota per la compravendita di immobili di lusso, proprio ieri ha annunciato “questa volta l’artista ha scelto Venezia come teatro per la sua nuova opera, e in particolare un palazzetto storico in zona San Pantalon, in vendita da noi”. E nello stesso tempo sul sito ufficiale dell’agenzia immobiliare le ...

