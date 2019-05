TV Luna – Napoli ritiro estivo a Dimaro | dal 6 al 26 luglio | le novità

forzazzurri

(Di venerdì 24 maggio 2019) AllenamentoIl giornalista di TV, Carlo Alvino ha pubblicato alcuni aggiornamenti sul proprio profilo Twitter in merito alla prossima stagione del: “È conto alla rovescia per il rompete le righe in casache scatterà al termine della gara di domani a Bologna. Gli azzurri vecchi e nuovi si ritroveranno direttamente ail 6. Non ci sarà il pre raduno a Castelvolturno come gli anni scorsi”. Leggi anche De Laurentiis: “Ho rifiutato 900 milioni per il. Scudetto 18-19 è nostro. Su Quagliarella e Insigne…” Potrebbe interessare Amichevoli estive, De Laurentiis rivela: “Giocheremo contro Liverpool, Marsiglia e una…” L'articolo TV, dal 6 al 26: leproviene da ForzAzzurri.net.

Dr_Archley : RT @BaroneZaza70: @MaurilioVitto @LunaLeso @EnricoCastrovil @paoloigna1 @paolo_barberio @ROGERSALUCCI @bostervang @Biagio960 @albertopetro2… - Biagio960 : RT @BaroneZaza70: @MaurilioVitto @LunaLeso @EnricoCastrovil @paoloigna1 @paolo_barberio @ROGERSALUCCI @bostervang @Biagio960 @albertopetro2… - MaurilioVitto : RT @BaroneZaza70: @MaurilioVitto @LunaLeso @EnricoCastrovil @paoloigna1 @paolo_barberio @ROGERSALUCCI @bostervang @Biagio960 @albertopetro2… -