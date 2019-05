Millie Bobby Brown di Stranger Things ha talento anche per il karaoke | l’imitazione di

optimaitalia

(Di giovedì 23 maggio 2019)dinon solo riprenderà presto il ruolo di Eleven nell'apprezzata serie dei Duffer Brothers su Netflix, con la terza stagione in arrivo a luglio, ma staperseguendo una carriera cinematografica e magari da oggi qualcuno le chiederàdi cantare, visto che ha dimostrato di saperlo fare molto bene.Ospite di Jimmy Fallon nell'episodio di The Tonight Show di mercoledì scorso, per promuovere il suo nuovo film Gozilla: King of the Monsters, l'attrice ha partecipato ad una sfida canora col conduttore dalla quale è uscita decisamente a testa alta.Sfidata da Fallon in un round di "Beat Battle", si è alternata con lui nel cantare celebri brani pop accennati dalla resident band del programma, The Roots: se Fallon ha iniziato la sfida con I Want It That Way dei Backstreet Boys, laha rilanciato con Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen, per poi ...

