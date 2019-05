Cancro al colon | possibile effetto antitumorale del miele di corbezzolo

Tumori - Ire : “Individuato un nuovo bersaglio terapeutico per il Cancro al colon” : Una proteina ‘bifronte’ si sta rivelando cruciale per il trattamento del cancro al colon-retto. Si fa sempre più chiaro il ruolo della proteina telomerica Trf2 nella formazione e progressione dei Tumori, grazie a uno studio i cui risultati sono pubblicati quasi in contemporanea in due articoli, su ‘Embo Journal’ e ‘Nucleic Acids Research’. Il lavoro è stato condotto da ricercatori dell’Istituto nazionale ...

Tumori : l’istituto Pascale ottiene una certificazione di qualità per le terapie del Cancro al colon-retto : E’ il terzo tumore più frequente negli uomini e il secondo più comune nelle donne, ogni anno circa 2700 campani vengono ricoverati per un carcinoma del colon-retto, e sono oltre 2400 gli interventi chirurgici per questo tumore. Punto di riferimento per la Regione Campania l’Istituto nazionale Tumori IRCCS Fondazione G.Pascale di Napoli, dove viene gestito il maggior numero di casi del territorio (con poco meno di 300 interventi ...

Cancro al colon - serve più prevenzione. Ma per combatterlo bisogna anzitutto saperne parlare : Nell’affollata conferenza in cui tutti ascoltavano in assoluto silenzio il professor Luc Colemont che parlava di retto, di colon, di primo stadio e secondo stadio, di colonscopia, di provetta e altro, mi è venuto in mente, apprezzando la grande capacità dell’oratore, le difficoltà della comunicazione della scienza. Un problema che ho seguito e affrontato negli anni della mia vita professionale e che ho messo in relazione a un ...

Le metastasi da Cancro del colon-retto : Le cellule di un tumore maligno non solo hanno la capacità di crescere senza controllo nell’organo da cui originano (tumore primitivo), ma anche di staccarsi dalle cellule vicine, rompendo le strutture che le legano ad esse, e di entrare nel circolo ematico o in quello della linfa. Seguendo il flusso di sangue e linfa, arrivano in altri organi, dove riescono a fissarsi, a crescere e a formare nuove masse tumorali: le metastasi (o “secondarismi” ...

Tumore a fegato e colon : una nuova frontiera per la lotta contro il Cancro : Una nuova arma per la lotta contro il cancro: la pianta celebre per l’impiego per la produzione della birra, il luppolo, è stata al centro di uno studio dei ricercatori della Oregon State University. Gli esperti hanno scoperto che i derivati dello xantumolo (un flavonoide prodotto dal luppolo) sono in grado di svolgere una funzione anticancro. Lo studio, svolto in fase preclinica, pubblicato sull’International Journal of Molecular ...

Cancro AL COLON : STUDIO ITALIANO SCOPRE 'SPIA'/ Segni predittivi in batteri intestino : STUDIO internazionale coordinato dai ricercatori italiani ha evidenziato dei segnali predittivi per lo sviluppo del CANCRO al COLON: la ricerca.

Svolta per la diagnosi precoce del Cancro al colon : scoperto campanello d’allarme : C’è una forte correlazione tra la composizione del microbioma intestinale e il cancro al colon-retto. La popolazione batterica intestinale di una persona colpita da questo tipo di tumore presenta delle caratteristiche specifiche. Il collegamento è stato registrato con chiarezza da un gruppo di ricerca del Dipartimento Cibio dell’Università di Trento in collaborazione con team allo Iigm (Istituto italiano per la medicina genomica) di Torino, al ...