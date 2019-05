Addio De Rossi | sold out e coreografie all’Olimpico per il saluto al capitano della Roma

De Rossi : tra i possibili motivi dell'Addio c'è la volontà di supremazia della società : A distanza di qualche giorno dall'annuncio che ha stravolto il mondo del calcio, ed in particolare quello romanista, cerchiamo di capire quali possono essere i motivi di una separazione così inaspettata e brusca. In fondo, c'è sempre una ratio nelle scelte umane. Ed allora anche nell'addio di De Rossi alla Roma ci deve essere per forza una qualche motivazione logica, che ci permetta di accettare ciò che è successo. O che almeno ci permetta di ...

Roma - Lippi commenta l’Addio di De Rossi : “grande dispiacere - sono legato a lui con il cuore” : A margine della Hall of Fame Figc a Firenze, Marcello Lippi ha commentato l’addio alla Roma di Daniele De Rossi, giocatore al quale è sempre stato molto legato fin dai tempi dei Mondiali 2006 “De Rossi? Daniele è una di quelle persone alle quali sono maggiormente legato con il cuore e che mi porterò nel cuore tutta la vita. Mi dispiace un po’ che non sia finita così bene con la Roma, così come mi è dispiaciuto per ...

Protesta contro Pallotta assume connotati globali : rivolta dopo Addio De Rossi : Roma – Da Sydney a Miami, da New York a Parigi passando per Amsterdam, Salonicco, Copenhagen. La Protesta dei romanisti ha assunto nel weekend proporzioni globali, con striscioni esposti in ogni parte del mondo dai tifosi gialloRossi all’estero e fatti rimbalzare sui social, dove la contestazione nei confronti del patron James Pallotta e del suo consigliere ombra Franco Baldini, dopo la gestione del mancato rinnovo di Daniele De ...

Francesco Totti - la promozione nella Roma dopo l'Addio di De Rossi : è il nuovo direttore tecnico : Le frecciatine di Daniele De Rossi su quanto poco conti Francesco Totti nella dirigenza Romanista devono aver colto nel segno. A pochi giorni dall'addio dell'ultimo capitano Romanista, i vertici del club giallorosso hanno deciso di promuovere Totti a direttore tecnico. Un ruolo che, sperano a Trigor

Dall’Addio alla Roma di De Rossi alla salvezza del Parma - D’Aversa : “dispiace per come sia andata” : L’allenatore del Parma ha parlato della stagione quasi conclusa, soffermandosi anche sulla situazione De Rossi “Quando ho giocato in Serie A, De Rossi iniziava la sua carriera ed era uno di quei giocatori promettenti, è un dispiacere vedere come è andata la sua storia, dispiace per un giocatore che ha dato tutto alla sua squadra e che è una bandiera“. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Roberto D’Aversa parla così del ...

Cassano a Tiki Taka sull’Addio di De Rossi : “Baldini e Pallotta l’hanno rifatta grossa” : Antonio Cassano, in un video messaggio mandato a Tiki Taka ha detto la sua sull’addio di Daniele De Rossi alla Roma: “Baldini e Pallotta l’hanno rifatta grossa. Dopo il Pupone (Totti ndr) con Daniele. Dani non li ascoltare. Con gli ‘scarponi’ che ci sono in giro puoi giocare fino a 45 anni“. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla ...

Fiorello : “Addio De Rossi? I vertici della Roma devono vergognarsi! Su Allegri…” : “Non so se è giusto o sbagliato, però se vinci 5 scudetti e giochi due finali di Champions vuol dire che qualcosa hai fatto. Io l’avrei tenuto un altro anno, voleva una squadra fortissima“. Intervenuto a Sky Sport, Rosario Fiorello ha affrontato le due tematiche della settimana, gli addii di Allegri e De Rossi rispettivamente a Roma e Juve. “Poi sai, ci sono dinamiche che non sappiamo, rapporti personali, Agnelli e ...

Addio De Rossi - Francesco De Gregori : “cacciarlo in questo modo non fa onore a questa società” : Addio DE Rossi – “La societa’ ha sbagliato a mandare via De Rossi”. Sono le dichiarazioni di Francesco De Gregori, ospite di “Non c’e’ Duo senza te'” su Radio Capital commenta la decisione dei gialloRossi di non rinnovare il contratto. “Per me – dice l’artista – De Rossi dovrebbe giocare fino a 50 anni. Per la Roma rappresenta un patrimonio, sportivo, morale ed ...

De Rossi - gli audio segreti e il Tapiro d'Oro/ "Addio Roma? Sono rimasto...." : Daniele De Rossi ha ricevuto il Tapiro d'Oro di Striscia la notizia. Il centrocampista della Roma "Ci Sono rimasto un po' male"

Addio De Rossi - Tapiro d’Oro al centrocampista : “ci sono rimasto male” : Novità importanti nelle ultime ore in casa Roma, prima l’Addio del centrocampista De Rossi poi gli audio vocali dello stesso calciatore in cui parla di un presunto contratto a gettone con i gialloRossi. Questa sera durante la puntata di Striscia la Notizia Valerio Staffelli gli consegnerà il Tapiro per il mancato rinnovo del contratto e soprattutto per far luce sui motivi del divorzio. L’inviato stuzzica: “ma come è ...

VIDEO – Addio De Rossi - tutta la verità : spunta un audio su Whatsapp! : Daniele De Rossi, Addio alla Roma: messaggio audio su Whatsapp di Daniele De Rossi che spiega ad un amico di avere chiesto addirittura 100mila euro a partita al club pur di restare in giallorosso Daniele De Rossi centrocampista della Roma ieri ha annunciato ufficialmente l’Addio dai colori gialloRossi. Tutto a fine stagione e nella fase cruciale della trattativa ha inviato una nota audio su Whatsapp ad un suo contatto. Questo ...

Addio De Rossi - Albertini : “Daniele - segui il mio consiglio…” : A due giorni dall’annuncio dell’Addio di De Rossi alla Roma al termine della stagione, altri ex calciatori intervengono sull’argomento. Tra questi, l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Demetrio Albertini, attualmente presidente del settore tecnico della FIGC. Ecco le parole dell’ex centrocampista a margine di un evento all’Università Cattolica di Milano “A Daniele De Rossi consiglio di ...

Addio De Rossi - Ranieri non le manda a dire : che frecciata al club giallorosso! : “Per una figura cosi’ importante come il capitano della Roma, vedendo l’amore sviscerato dei tifosi per la propria squadra, una considerazione piu’ attenta avrebbe consigliato un altro comportamento”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore della Roma Ranieri in relazione all’Addio ai gialloRossi del centrocampista De Rossi. “Io non so quali siano i progetti per il futuro di Pallotta, non ...

Roma - Addio di De Rossi alla squadra - contestazione ultrà a Trigoria : 'Azienda funebre' : Il giorno dopo lo 'strappo', la partita più impegnativa il numero 16 della Roma l'ha giocata non in campo ma all'esterno del centro sportivo di Trigoria. Malgrado la pioggia che si è abbattuta sulla Capitale, un centinaio di ultras oggi, dalle 14 e 30, si sono radunati davanti al piazzale Dino Viola per protestare contro l'inattesa decisione della società di non rinnovare il contratto al capitano Daniele De Rossi dopo 18 anni con la maglia ...