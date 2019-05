Qualcuno dica ai politici che è suonata la campanella

termometropolitico

(Di martedì 21 maggio 2019)aiche èlaOggi Carlo Calenda ha litigato su Twitter coi Wu Ming. Provate a pronunciare questa frase ad alta voce, poi provate a dire “oggi il ministro della difesa Andreotti ha litigato su Twitter con Pier Paolo Pasolini”. La prima suona ridicola, la seconda stona non solo per motivi storici, ma soprattutto estetici. Mi sono reso conto che se dovessi dire senza pensare quali sono gli uniciche ancora fanno dichiarazioni da, cioè da rappresentanti del paese o aspiranti tali, direi Berlusconi. E non l’ho mai votato in vita mia. Oggi quando guardo i rappresentanti di governo vedo gente in maniche di camicia che pronuncia sceriffate da paesino. Litigano sui social con dialettica e slogan da liceo. È uno spettacolo miserabile. Forse sono solo io. Dopotutto Salvini ha un enorme successo tra il popolo e gira in felpa, parlando ...

