Mourinho nuovo allenatore Juventus? ' Repubblica' | ' Mou ha detto no' | i motivi

Juventus - per il nuovo allenatore si fanno i nomi di Pochettino - Sarri e Mourinho (RUMORS) : La Juventus è ufficialmente in cerca di un nuovo allenatore per la stagione 2019/2020. Dopo la nota odierna del club bianconero in cui è stata comunicata la separazione dall'attuale tecnico Massimiliano Allegri, la dirigenza della "Vecchia Signora" inizierà al più presto a valutare alcuni profili tecnici. Al prossimo trainer, in primis, verrà chiesto di concentrare la maggior parte degli sforzi sulla conquista della Champions League, un trofeo ...