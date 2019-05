Il M5S pubblica le otto ' colpe' politiche di Giorgia Meloni | ' Chieda scusa agli italiani'

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Le elezioni europee siano sempre più vicine. Si tratterà di una tornata elettorale che rappresenterà un passaggio cruciale per il futuro del Governo. All'indomani dei risultati probabilmente si conoscerà come si evolverà il futuro di un esecutivo che si regge su un "contratto" fra due forze particolarmente eterogenee. In molti ritengono che, nel prossimo futuro, la Lega tornerà a legarsi con Fratelli d'Italia, un partito ad essa molto più affine. L'attacco su Facebook che il Movimento Cinque Stelle ha riservato a, leader di Fdi, non fa che acuire il sospetto che i rapporti tra i grillini e il Carroccio potrebbero essere davvero arrivati al capolinea. La pagina ufficiale del partito pentastellato ha sferrato un vero e proprio attacco politico nei confronti di una figura come quella della, che sarà un'avversaria anche alle prossime europee. Obbiettivo delegittimare ...

