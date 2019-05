Due morti in un incendio doloso nella sede della polizia di Mirandola Un giovane

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Due, due feriti gravi e 17 intossicati. È il bilancio di unche si è sviluppato la notte scorsalocale di, nel Modenese. L’ha provocato un’esplosione che ha coinvolto un appartamento adiacente, al primo piano, dove sono morte le due persone, una signora anziana di 84 anni e la sua badante 74enne, mentre il marito sarebbe in condizioni critiche per il fumo inalato.Prende piede l’ipotesi di un rogoe sarebbe stato individuato il responsabile. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di uno straniero, forse originario del Marocco, ora nelle mani degli inquirenti. L’uomo avrebbe forzato l’ingressostruttura e appiccato le fiamme. Non è chiara la motivazione alla base del gesto ma non si esclude la pista di una vendetta per un provvedimentostessa ...

