Usa-Iran | cosa nasconde la guerra dei tweet

Iran : contro i falchi Usa Teheran si affida al Dragone cinese : Sanzionato ed ora anche pressato militarmente dagli Usa, l’Iran si affida al Dragone cinese. Il ministro degli Esteri Iraniano Mohammad Javad Zarif ha invitato Paesi “amici”, tra cui Cina e Russia, ad “azioni concrete” per salvaguardare l’accordo sul nucleare del 2015 dopo che gli Stati Uniti si sono chiamati fuori. “L’Iran e la Cina devono riflettere insieme e lavorare insieme per preservare un ...

Iran sospende formalmente alcuni obblighi su nucleare. E il Cremlino accUsa gli Usa : Sale la tensione tra Usa e Iran. Quest'ultimo ha formalmente sospeso parte degli impegni previsti nell'accordo sul nucleare in base a una risoluzione del Consiglio nazionale per la sicurezza. La decisione dell'Iran arriva esattamente a un anno di distanza dal ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare siglato dal 2015, deciso da Donald Trump. Nei giorni scorsi l'Iran aveva annunciato la sua iniziativa ai Paesi che ancora ...

Iraq - gli Usa evacuano il personale “non essenziale” delle ambasciate a Baghdad ed Erbil. Timore per attacchi iraniani : Il personale “non essenziale” presente nell’ambasciata americana di Baghdad e nel consolato di Erbil devono lasciare il Paese. L’ordine è arrivato dal Dipartimento di Stato americano che, tramite il profilo Facebook dell’ambasciata Usa in Iraq, ha aggiunto che “i normali servizi di visto saranno temporaneamente sospesi in entrambi i siti. Il governo degli Stati Uniti ha limitato la fornitura di servizi di ...

Mike Pompeo a Bruxelles e poi in Russia in cerca di appoggi anti-Iran per la politica Usa : Mike Pompeo, il segretario di stato Usa, prima di incontrare Vladimir Putin, ha fatto un’inaspettata sosta a Bruxelles. Il tema dei colloqui del principale collaboratore di Trump è stato l’Iran. Negli ultimi giorni, infatti, la tensione tra Washington e Teheran è salita oltre i livelli di guardia. Nei mesi scorsi, Trump aveva denunciato l’accordo firmato dal suo predecessore Obama sul nucleare iraniano, rifiutandosi di ritirare le sanzioni ...

Gli Usa rivedono i piani militari contro l’Iran : Ci sarebbe l’Iran dietro all’attacco alle due petroliere saudite. Secondo quanto riferito da funzionari americani citati dai media, le valutazioni preliminari delle forze armate statunitense indicherebbero che l’esplosivo usato contro le navi saudite sarebbe iraniano. Le navi sono state sabotate in acque territoriali degli Emirati Arabi Uniti e pro...

Usa - contro Iran fino a 120mila soldati : 04.30 Il ministro della Difesa ad interim, Patrick Shanahan, presenta a Trump un aggiornamento del piano militare che prevede l'invio di un massimo di 120.000 soldati americani in Medio Oriente nel caso in cui l'Iran dovesse attaccare le forze americane o accelerare sulle armi nucleari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la revisione e l'aggiornamento del piano rifletteno la linea dura del consigliere alla ...

Arabia Saudita - due petroliere ko : «È sabotaggio». Tensione alle stelle Usa-Iran : Sabotaggio. Una parola sola che rischia di sintetizzare e soprattutto di far riesplodere le tensioni nel Golfo Persico. Con i media americani che non girano troppo attorno ad un?altra parola:...

Dazi - un accordo Usa-Cina non ci sarà mai. E Trump sta tirando troppo la corda : La politica protezionista americana condotta a colpi di tweet è surreale al punto che ormai nessuno sa bene cosa ci sia dietro, insomma un’analisi corretta della strategia Trumpista di lungo termine è impossibile. Ma prevedere le conseguenze di una guerra tariffaria tra due superpotenze economiche, quello sì che è possibile, e per farlo bisogna fare un piccolo passo indietro. La rivoluzione politica di Donald Trump poggia sul ritorno di ...

L’Iran nel mirino Usa - Pentagono manda missili Patriot e nave da guerra nel Golfo : Gli Usa hanno deciso di inviare batterie di missili antiaerei Patriot nel Medio Oriente, mentre crescono le tensioni con l'Iran. Inoltre la nave da guerra Arlington, che trasporta mezzi anfibi, velivoli ed elicotteri utilizzabili in vari tipi di operazioni militari, si unirà al gruppo di attacco della portaerei Abraham Lincoln nel Golfo, ha annunciato il Pentagono. Ad autorizzare il rafforzamento delle difese americane nell'area e' stato il capo ...

Iran : manifestazione anti-Usa a Teheran : ANSA, - ISTANBUL, 10 MAG - Migliaia di persone hanno manifestato oggi a Teheran al termine della preghiera islamica del venerdì contro gli Stati Uniti e a sostegno dell'annuncio del presidente ...

Gran Bretagna - Germania e Francia contro le nuove sanzioni Usa all'Iran - : Le tre potenze respingono anche l'ultimatum imposto da Teheran sull'accordo sul nucleare. I tre membri europei dell'ONU Gran Bretagna, Germania e Francia si sono espressi contro alle nuove sanzioni ...