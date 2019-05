E ora in Libia è allarme crisi bancaria | si rischia “guerra economica a fianco di quella

Haftar ora punta su Sirte - ancora morti in raid aerei. In Libia la guerra continua : Khalifa Haftar apre un nuovo fronte nell'avanzata verso Tripoli con l'invio di forze a Sirte. Fonti militari hanno detto ai media locali che l'Esercito nazionale libico ha dispiegato uomini nella città natale di Muammar Gheddafi nell'ambito dell'operazione avviata quasi 40 giorni fa contro Tripoli. Haftar non ha annunciato ufficialmente l'invio di uomini a Sirte, ma l'Lna ha diffuso foto che mostrano le sue forze marciare verso Sirte. Nei giorni ...

Libia - Conte vede Serraj : ora stallo ma lo scenario è critico

Libia : ministro emiratino Gargash - Tripoli ancora controllata da milizie estremiste : Nel frattempo, ha osservato Gargash, "le milizie estremiste continuano a controllare la capitale e far deragliare i tentativi di una soluzione politica". Gli Emirati Arabi Uniti, insieme all'Egitto, ...

Libia - ora Conte si accorge che arrivano i terroristi : "Sono una rifugiata nel mio Paese. Abbiamo un razzo inesploso nel giardino. Un cecchino appostato sul minareto della vicina moschea che spara a qualunque cosa si muova. Italia, Russia, Stati Uniti, Francia devono fermare questa guerra" spiega con il groppo in gola Amal Salem. La comunità internazionale, però, sembra incapace di intervenire. Ieri a Pechino ci ha provato il premier italiano, Giuseppe Conte incontrandosi con il presidente russo ...

Libia - Conte incontra Putin a Pechino : «Lavorare insieme a una soluzione» : Lavorare «insieme» a una «soluzione» della crisi libica. È quanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto in un colloquio «fitto e intenso» al...

L’Italia mostri dignità - coerenza e coraggio - o in Libia sarà annientata : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato a margine dei lavori del forum di Pechino sulla Via della Seta, ha affermato che l'Italia nella crisi libica non sostiene né al-Serraj né Haftar, avendo preoccuazione solo per il popolo libico.Una posizione inutilmente neutra, che riflette il profondo disorientamento del governo italiano in merito alla questione libica, e che rischia soprattutto di determinare un danno di ...

ora in Libia l'Italia ha un nuovo nemico : Trump : Prima di tutto la rotta persistente dell'economia venezuelana, verso la quale le sanzioni americane si sono indurìte, continua a pesare duramente sulla produzione petrolifera del paese. Al tempo ...

Libia : Conte - ora soluzione politica : ROMA, 24 APR - "La Libia è il nostro primo dossier. Stiamo cercando di ricostruire il percorso di fiducia e quindi il dialogo per una soluzione politica". Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando ai cronisti davanti Palazzo Chigi. E, interpellato sulle posizioni di diversi Paesi a favore di Khalifa Haftar Conte sottolinea: "a volte gli ...

in Libia 254 morti e 32mila sfollati

Libia - la situazione peggiora rapidamente : i video dai "campi dei migranti" : Telefonata Conte-Trump: "Rischi di una crisi umanitaria". L'Onu ha preso cura di Onu di oltre 400 migranti, ma restano oltre...

Libia - ora è davvero guerra civile Una raffica di missili su Tripoli : Sono almeno 4 i morti a Tripoli raggiunta nella notte da un raffica di missili, dopo l'offensiva lanciata dal generale Khalifa Haftar per prendersi la capitale libica. Sette forti esplosioni hanno scosso il centro della citta' nel distretto di Abu Slim, Segui su affaritaliani.it

Libia - Di Maio ancora contro Salvini Nel M5S cresce l'irritazione. Inside : "Il tema è che se abbiamo il problema di 800 mila migranti in arrivo non si fermano con una direttiva. È chiaro che si tratta di misure emergenziali per il breve termine ma uno Stato serio deve vedere al lungo termine: con l'Europa per... Segui su affaritaliani.it