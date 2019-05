Mucche a pelo d' acqua Il futuro dell' Olanda è la fattoria galleggiante

ilgiornale

(Di domenica 19 maggio 2019) Anna Muzio Rotterdam, 32pascolano in una teca trasparente: "Sono gli allevamenti di domani" Trentaduesono approdate nel porto di Rotterdam e fanno le prove generali per un allevamento del: ad', sostenibile, tecnologico, attento al benessere animale. Il tutto in una grande e modernissima città europea. Le 32 bovine hanno preso la residenza - come dei campagnoli che si spostano in città avendo trovato una opportunità di lavoro - nella primadel mondo. Le «ragazze», come le chiamano quelli di «Floating Farm», ideatori del futuristico progetto, hanno un fienile tutto per loro in un piano'ampia piattaforma, una stalla, un robot per la mungitura, uno per il trattamento dei liquami, un alimentatore automatico e un comodo pavimento in gomma, praticamente una moquette. Se lehanno voglia di fare una ...