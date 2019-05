MotoGP | Risultato GP Francia 2019 | Marc Marquez inesorabile anche a Le Mans | sul podio

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) Non ce n’è, vince sempre lui!(Honda) non lascia scampo agli avversari e conquista in assoluta scioltezzail Gran Premio didi, centrando il successo numero 73 della sua carriera ed il terzo a Leda quando corre nella classe regina. Il campione del mondo in carica fa il bello e cattivo tempo, dimostrandosi per l’ennesima volta di un altro pianeta, con una moto impeccabile e uno stile di guida che la sa esaltare nella giusta maniera. Per il pilota di Cervera si tratta del terzo successo stagionale, il secondo consecutivo dopo Jerez e, senza l’incredibile harakiri di Austin, sarebbe già ampiamente in fuga in classifica generale. Alle sue spalle c’è tanta Ducati che, dopo diverse gare in difesa, sulla Sarthe ha potuto finalmente dimostrare il proprio valore, piazzando tre GP19 una dietro l’altra. Senza ...

DaniLeo_Racing : ottimo e solido risultato per le #Ducati, però si rischia che Marquez voli via in questo modo anche nel mondiale #FrenchGP #MotoGP - OA_Sport : #MotoGP, Risultato Warm-up #FrenchGP 2019: Fabio #Quartararo sfreccia su #Marquez, #Dovizioso 6°, #Rossi 10° - zazoomnews : VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP GP Francia: “Miglior risultato dell’anno sto trovando il feeling con Honda” - #VIDEO… -