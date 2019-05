I cambiamenti climatici potrebbero avere influito sugli spostamenti nel Paleolitico

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il cambiamento climatico potrebbe aversulle abitudini di mobilità dei gruppi umani di due culture che hanno animato ilsuperiore: quella Gravettiana, diffusa tra 30 mila e 20 mila anni fa, e quella Epigravettiana, diffusa tra 20 mila e 8 mila anni fa. È quanto emerge da una nuova analisi effettuata su alcuni denti rinvenuti nella Grotta Paglicci, importante sito ricco di reperti paleolitici che si trova a Rignano Garganico, in provincia di Foggia. Mentre i Gravettiani, vissuti durante l’ultima glaciazione nel periodo di massima espansione dei ghiacci, avevano vite stanziali e si allontanavano dall’area in cui vivevano solo per brevi periodi, gli Epigravettiani, vissuti in un periodo già interglaciale, si spostavano invece più di frequente e per periodi più lunghi. Per arrivare a questa conclusione – pubblicata su Nature Ecology & Evolution – gli studiosi hanno ...

GassmanGassmann : Cosa stiamo facendo al nostro unico pianeta?i cambiamenti climatici,l’inquinamento per plastica se non affrontati O… - SergioCosta_min : Oggi inauguro @ExpoCooperation insieme alla viceministra agli Esteri @ecdelre. Non ci sono più compartimenti stagni… - beppe_grillo : Secondo alcuni ricercatori, i cambiamenti climatici potrebbero avere un impatto sostanziale sulla #Fertilità. Ecco… -