Un posto al sole anticipazioni | PATRIZIO si droga | il ritorno di NICOTERA

Un posto al Sole Anticipazioni 16 maggio 2019 : Chi sta boicottando il battesimo di Lollo? : Il battesimo di Lorenzo potrebbe avere qualche intoppo. Qualcuno non è d'accordo con la scelta del padrino e cercherà di boicottare l'evento.

Un posto al sole - spoiler di giovedì : Ferri alle prese con la sua coscienza : La longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole' va in onda sul piccolo schermo dal lontano 21 ottobre 1996 ed è ambientata nello storico palazzo Palladini. Siamo vicini alla conclusione della terza settimana del mese di maggio che regala altri colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Gli spoiler dell'episodio numero 5254 svelano che proseguirà la vicenda riguardante Prisco alle prese con la paura di ritornare in carcere. Franco, ...

Un posto al sole - trame dal 13 al 17 maggio : Constantin arrestato : La nota serie televisiva Un posto al sole riserva diverse novità entusiasmanti. Nelle puntate in onda dal 13 al 17 maggio, Raffaele dovrà affrontare la sensazione di solitudine che ormai lo invade e farà i conti con il suo orgoglio. Intanto Alex si sentirà notevolmente insicura a causa del ritorno di Anita. Poi, però, Silvia darà molta fiducia alla ragazza, mentre Franco e Angela saranno in pericolo a causa del ritorno di Gaetano Prisco. Per ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 16 maggio 2019 : anticipazioni puntata 5254 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 16 maggio 2019: Il gesto provocatorio messo in opera da Franco (Peppe Zarbo) nei confronti di Gaetano Prisco (Fabio De Caro) potrebbe produrre gravi conseguenze… Ciro (Vincenzo Alfieri) è sempre più vicino ad Angela (Claudia Ruffo)… Tornato in città, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) dovrà affrontare la sua coscienza. Nel frattempo Filippo (Michelangelo Tommaso) e ...

Un posto al Sole Anticipazioni 15 maggio 2019 : Alex e Vittorio travolti dalla passione : Alex e Vittorio finalmente archiviano il fantasma di Anita e si lasciano andare a momenti di passione.

Un posto al sole anticipazioni : FRANCO scopre la cotta di CIRO per ANGELA : Grande tensione a Un posto al sole, dove siamo alla vigilia di botte da orbi tra CIRO (Vincenzo Alfieri) e Constantin (Antonio Koudrin). La puntata di martedì 14 maggio ci ha lasciato con il pugile in grave pericolo e stasera vedremo come va a finire. Viste le anticipazioni, però, non è un mistero che CIRO ne uscirà bene e, proprio grazie al suo apporto, il losco Constantin sarà arrestato e messo sotto torchio da Giovanna (Clotilde Sabatino). Il ...

Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate 13-17 maggio 2019 : Alex e Vittorio Si Abbandonano alla Passione! : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2019: Alex e Vittorio a letto insieme. Il gesto provocatorio di Franco… Anticipazioni Un posto al sole: Franco provoca Gaetano, Ciro sempre più attratto da Angela che resta spiazzata da una sua proposta. Filippo e Serena ricevono una buona notizia, mentre Alex e Vittorio si Abbandonano alla passione… Mariella e Guido alle prese con il possibile padrino del ...

Un posto al sole - puntata di mercoledì : Constantin non racconta la verità alla polizia : Siamo giunti all'episodio numero 5253 con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' ambientata nello storico palazzo Palladini e capace di ottenere un grande successo per quanto concerne il livello degli ascolti. La vicenda riguardante il personaggio di Prisco sta diventando sempre più centrale all'interno del prodotto televisivo dopo che Franco si è reso conto della vendetta organizzata dal rivale. Le anticipazioni dell'appuntamento ...