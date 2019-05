Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15 05

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 14/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Benny al centro dello studio. C’è una signora che vuole conoscerlo. Entra Grazia, 60 anni di Ladispoli, separata, con 4 figli e 4 nipoti che è attratta da Benny perché lo vede un uomo calmo, sereno, tranquillo e galante quando balla. Ma Benny non è soddisfatto per lui sarebbe addirittura troppo giovane e comunque non fa per lui. Lui vorrebbe un tipo come Barbara ma non ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 13/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Gianni che si chiede dove sia Tina visto la cha la sua seduta è vuota. Ma dalla inquadratura la si scorge confusa tra il pubblico con occhiali e parrucca scura. Maria rivela che Gemma ci è rimasta male per le parole di Gianni e Tina che nella scorsa puntata l’hanno ritenuta responsabile della crisi che ha portato Rocco d lasciare il programma. Un video riassume la vicenda e ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 10/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne di oggi parte con la discesa di due dei corteggiatori di Giulia, i due “amiconi” Manuel e Giulio, si prosegue con le immagini dell’incontro del primo con la tronista, nel quale il ragazzo sfoga il proprio malumore per quanto accaduto nella puntata scorsa tra lei, Giulio e Flavio, ma è un malumore che dura poco, lui le dice che di lei gli piacciono persino i difetti e che si sente a ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 09/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne di oggi parte col consueto ingresso dei tronisti e poi con quello di due corteggiatrici di Andrea, Natalia e Muriel. Per ora non ci sono né Klaudia né Giorgia e Maria spiega che dopo l’abbandono dello studio da parte di una Klaudia arrabbiatissima, la ragazza stessa alla fine della puntata ha raggiunto il tronista in camerino e, come le immagini ci mostrano, “non gliele manda a ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne di oggi inizia con il recall relativo al finale della puntata di ieri, incentrato sulla polemica tra Maria Antonietta e Marcello, prende finalmente la parola Angela, nuova fiamma di quest’ultimo: “E pensare che all’inizio non avevo voluto il suo numero di telefono per la distanza…io sono di Cremona e lui sta in Puglia, poi una volta abbiamo ballato e ci siamo conosciuti meglio, allora ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 07/05 : Il Riassunto di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre dal recall relativo al fine puntata di ieri: l’instancabile Riccardo ha intrecciato una nuova relazione con la bella Stefania ma il fatto che lei non possa più avere dei figli lo sta scoraggiando dal continuare la frequentazione, lei gli piace molto ma la sua voglia di paternità è forte. Stefania andrebbe tranquillamente avanti senza problemi, finché dura, perché con lui sta bene, ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 06/05 : Il Riassunto della puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Tina di buon umore, naturalmente l’argomento è sempre Gemma e la sua immagine: secondo lei “ritoccata” da filtri alle telecamere, ma oggi la Nostra dice di essere in possesso di una notizia bomba…Gemma ha una storia con uno dei cameramen! Si ride in studio nel benevolo imbarazzo del malcapitato Claudio, poi, dopo la sua scoppiettante introduzione l’opinionista va a ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 03/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne parte dal recall della puntata di ieri e dalla frase di Angela: “Maria oggi mi devi aiutare!e” poi ancora: “Santa Maria Goretti si è svegliata!”, Giulia, che le aveva coniato il soprannome, le dà il cinque divertita, ma in studio tra qualcuno dei suoi corteggiatori serpeggia il nervosismo, vedi Alessio che si trincera dietro un “silenzio stampa” in ansiosa attesa delle esterne a ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 02/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne inizia con la discesa dei tronisti e il recall di quanto successo la scorsa settimana tra Andrea e le sue corteggiatrici. A questo punto inizia la puntata odierna. Il tronista che bacia tutte e di conseguenza tutte fa arrabbiare è anche protagonista delle medesime dinamiche di sempre: i baci prima ad una e poi all’altra scatenano accese discussioni e polemiche tra lui e la delusa di ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 30/04 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne parte con un recall della litigata tra Armando e Michele con la partecipazione (non) straordinaria di Barbara. Ora l’atmosfera è più rilassata, Tina, forse approfittando della mezza baraonda, si è ritirata dietro le quinte a fare merenda. In studio si parla di “chi è uscito con chi”: Simona col quarantasettenne Massimiliano il quale, nonostante sottolinei che è una donna ricca di ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 29/04 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre con una Tina particolarmente vivace: la bionda opinionista grida al complotto, dice di avercela con i cameramen perché secondo lei usano dei filtri speciali per “migliorare” Gemma facendola ringiovanire come per magia, mentre nei suoi riguardi non è riservato lo stesso trattamento di favore: “Maria sembro sempre goffa! Io dal vivo non sono così!”, quest’ultima le spiega che a volte si ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 26/04 : Il Riassunto della puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si riparte da Stefano e Barbara al centro dello studio, si discuteva dell’atteggiamento del primo, piuttosto attivo nei confronti delle esponenti del parterre femminile, ma sempre attento nel precisare che si tratta di semplice amicizia. In realtà, da quello che racconta Simona, nei messaggi inviatele mentre lei era a cena con Daniele, sembrava quasi geloso ma lui nega che sia ...