Internazionali d’Italia | Kyrgios scatenato anche sui social | deride Ruud per la sua

LIVE Berrettini-Schwartzman - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6 4-3. Torna avanti l’azzurro : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Internazionali D’ITALIA 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’argentino sarà il quarto dalle ore 10.00 sul Grandstand. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio ai quarti di ...

LIVE Cecchinato-Kohlschreiber - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6 3-6 Kohlschreiber si regala Djokovic - opaca prestazione di Cecchinato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 tra il nostro Marco Cecchinato e il tedesco Philipp Kohlschreiber; dopo un giorno e mezzo di maltempo incessante si può quindi finalmente tornare a giocare al Foro Italico e i numerosi appassionati potranno godere di un giovedì ricchissimo d’azione, con oltre cinquanta partite in programma tra singoli e ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : In campo Fognini e Berrettini - fuori Sinner e Cecchinato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

LIVE Berrettini-Schwartzman - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6 2-3. Trova il break il sudamericano : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Internazionali D’ITALIA 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’argentino sarà il quarto dalle ore 10.00 sul Grandstand. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio ai quarti di ...

Internazionali d’Italia - deludente : Kohlschreiber agli ottavi battendo l’azzurro : Internazionali d’Italia, Kohlschreiber ha sconfitto Cecchinato in due set volando dunque agli ottavi di finale in quel di Roma Internazionali d’Italia, Kohlschreiber vittorioso contro l’azzurro Marco Cecchinato, davvero sotto tono rispetto alle attese. L’italiano è stato sconfitto con un doppio 6-3 da un giocatore solido come Kohlschreiber, ma oggi non si è certo visto il solito Cecchinato. Adesso il tedesco ...

LIVE Fognini-Albot - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 7-6 - l’azzurro fa suo il primo set! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Fabio Fognini e il moldavo Radu Albot. La sfida, che sarebbe dovuta andare in scena ieri, è stata rinviata ad oggi a causa della pioggia battente che non ha dato tregua agli organizzatori. Sul Pietrangeli, dunque, nel terzo match in programma, Fabio andrà a caccia degli ottavi di finale in una giornata di pura ...

LIVE Berrettini-Schwartzman - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6 2-1. Nessun break nel secondo set : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Internazionali D’ITALIA 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’argentino sarà il quarto dalle ore 10.00 sul Grandstand. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio ai quarti di ...

LIVE Berrettini-Schwartzman - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6. Prima partita dell’argentino : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Internazionali D’ITALIA 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’argentino sarà il quarto dalle ore 10.00 sul Grandstand. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio ai quarti di ...

LIVE Cecchinato-Kohlschreiber - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6 1-2 Kohlschreiber ora in controllo - ma Cecchinato prova a restare aggrappato consecutivi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 tra il nostro Marco Cecchinato e il tedesco Philipp Kohlschreiber; dopo un giorno e mezzo di maltempo incessante si può quindi finalmente tornare a giocare al Foro Italico e i numerosi appassionati potranno godere di un giovedì ricchissimo d’azione, con oltre cinquanta partite in programma tra singoli e ...