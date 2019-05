Un video dedicato a Marvel' s Spider-Man ci porta dietro le quinte dello sviluppo e delle

Crash Team Racing Nitro-Fueled si mostra in un video dedicato alla personalizzazioni dei kart : Per la prima volta, gli appassionati di Crash Team Racing avranno l'opportunità di personalizzare i loro kart e i loro personaggi in Crash Team Racing Nitro-Fueled!Crash Team Racing Nitro-Fueled offrirà ai giocatori una varietà di modi per mescolare e abbinare le diverse componenti dei kart, ruote, verniciature, adesivi e persino aggiungere stickers ai kart. Ora i fan, sia quelli nuovi che quelli che per primi si sono innamorati del classico ...

Presentati il video del Milanese imbruttito e il concorso dedicato alle scuole : In particolare, l'8 maggio, nell'ambito di STEMintheCity, saranno allestite, a cura di Lenovo 6 postazioni per 6 diversi viaggi esperienziali: tempo, spazio, lavoro, ambiente, coscienza, scienza.

Redmi Y3 si mostra in un nuovo video dedicato alla sua resistenza : Redmi Y3 è il protagonista di una nuova apparizione in Rete: la divisone indiana di Xiaomi, infatti, ha pubblicato un breve video stress test dedicato al device L'articolo Redmi Y3 si mostra in un nuovo video dedicato alla sua resistenza proviene da TuttoAndroid.

Man of Medan : ecco la seconda parte del video diario degli sviluppatori dedicato alle condizioni metereologiche tempestose : Come probabilmente saprete, The Dark Pictures: Man of Medan è il primo gioco della serie Dark Pictures Anthology che arriverà questa estate per PS4, Xbox One e PC.L'antologia è formata da una serie di giochi horror stand-alone, progettati per presentare una nuova, terrificante esperienza a cadenza regolare. Ogni capitolo propone una storia totalmente nuova, diversa dalle altre, nuove ambientazioni e nuovi personaggi.Qualche giorno fa, è stata ...

Apple al lavoro su un abbonamento premium per l'App Store dedicato ai videogiochi : Come sappiamo, già da tempo si vociferava che Apple stesse tramando qualcosa per quanto riguarda la sua entrata nel mondo videoludico, e come riporta Eurogamer.net ora sappiamo qualcosa di più.Stando ad un nuovo rapporto di Bloomberg, Apple starebbe discutendo di un servizio, con potenziali partner, che consisterebbe in un non meglio specificato abbonamento premium per l'App Store dedicato ai videogiochi.L'idea non sarebbe dunque quella di ...