Caserta | minacciano di rapire figlie di un medico | arrestati tre malviventi

(Di martedì 14 maggio 2019) Ignazio Riccio Un piano da film messo a punto da due uomini e una donna, ma che alla fine è fallito miseramente per l’intervento della polizia Il loro obiettivo era quello dii figli di personaggi in vista del territoriono, per poi chiedere del denaro in cambio del rilascio degli ostaggi. Un piano da film messo a punto da due uomini e una donna, ma che alla fine è fallito miseramente, con l’arresto dei rapitori. Ihanno minacciato la loro vittima, unno della clinica Villa Fiorita di Capua, per farsi consegnare 10mila euro, salvo poi dirsi disposti ad accettarne 5mila. I soldi servivano ad evitare il rapimento delledel professionista. Le bambine erano spiate da settimane da due uomini, con l’aiuto di una donna. Sono finiti in carcere due pregiudicati napoletani, Antonio Fusco e Ciro Piccolo, insieme alla complice Assunta ...

