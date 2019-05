L’elemosiniere del Papa allaccia la luce nel palazzo occupato | Salvini è il

blogo

(Di lunedì 13 maggio 2019) La notizia deldelche ieri ha personalmenteto l’elettricità in uno stabilea Roma ha conquistato oggi la prima pagina dei quotidiani. La vicenda ovviamente ha suscitato reazioni politiche di segno opposto: il Pd romano ha difeso il cardinale,lo ha attaccato. Stamattina la società Acea, che gestisce la rete di distribuzione energetica nella capitale, ha presentato un esposto contro ignoti. Atto dovuto, si spiega, l'allaccio è abusivo e quindi c’è un'ipotesi di reato, cioè furto di energia.del, cardinale Konrad Krajewski, adempiendo a quello che è il suo ruolo, ieri si è calato nella centralina elettrica di uno stabileda Spin Time, in via Santa Croce in Gerusalemme, ripristinando la corrente nell’immobile in cui vivono 450 persone che dovrebbero pagare una bolletta da 300mila euro. Subito il ...

