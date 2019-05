In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Maggio | M5S contro i conflitti d’interessi FI

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Maggio : Ufficio Raccomandazioni Lega. Il fido di Salvini - le richieste a Giorgetti - la giunta Fontana dettata da “Jurassic Park” : Milano Tutti i leghisti nella rete di Nino “Jurassic Park” Inchiesta “Mensa dei poveri” – Lombardia, affari & incarichi: nelle intercettazioni i contatti di Nino Caianiello, ex capo di FI a Varese (arrestato) e gli uomini di Salvini e di Giorgetti di Davide Milosa Il cretino prevalente di Marco Travaglio Salve, sono il Pirla di Sinistra. Non vi dico il mio nome. Ma, appena mi presento, mi riconoscete. Sono entrato in politica nel ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Maggio : Il leader della Gran loggia d’Italia afferma di essere “contrario alla democrazia diretta” : L’intervista – Antonio Binni “Abbasso la democrazia diretta: stimo Tajani, incontrerò Salvini” Il Gran maestro della Gran loggia d’Italia e la trasparenza che vuole la politica: “Non ci spaventa. I massoni non temono niente” di Carlo Tecce I guardiani del baro di Marco Travaglio Molti lettori ci scrivono sulla puntata-record di Otto e mezzo col faccia a faccia, anzi il corpo a corpo, fra Lilli Gruber e Alessandro De Angelis da una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Maggio : Grandi acquisti. Il ras di Messina - arrestato nel 2014 e condannato in primo grado : Neopadani Il Carroccio siculo recluta l’intera famiglia Genovese Messina – Il condannato Francantonio, ex dem oggi azzurro, sostiene alle Europee l’indagato Attaguile di Antonello Caporale La fascista antifascista di Marco Travaglio Per capire l’importanza che in politica, nei momenti più drammatici, hanno i gesti, i segnali e gli esempi, bisogna leggere l’ultimo libro di Antonio Padellaro: Il gesto di Almirante e Berlinguer. Uno era ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Maggio : Abuso d’ufficio – Ecco perché i pm di Milano l’hanno indagato : conflitto d’interessi : L’incarico pilotato all’ex socio inguaia il governatore Fontana Una nomina per “trombato” Marsico che “ha bisogno di soldi” costa l’accusa di Abuso d’ufficio al presidente lombardo. C’è anche una consulenza Trenord di Davide Milosa La sindaca senza Stato di Marco Travaglio Siccome siamo in Italia, tutti si domandano se sia il caso di impedire ai fascisti (di Casa Pound e non solo) di fare cose lecite, tipo aprire una casa editrice, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Maggio : Il centrodestra rinasce a San Vittore. Le due retate : ce n’è per tutti : Corruzione “Jurassic Park”. Mafia & tangenti al Pirellone Affari, politica corrotta, mafia. Benvenuti nel sistema Lombardia. Dal comune di Milano alla Regione fino all’ufficio del governatore Attilio Fontana, e oltre nella ricca provincia di Varese, dove tutto si ottiene pagando politici, partiti, pubblici funzionari. E dove, come ai tempi di Mani Pulite, le imprese fanno cartello per spartirsi i bandi di gara. La […] di Davide ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Maggio : Camera e Senato 1 anno dopo : ecco chi lavora e chi no : Un anno dopo Cerno, Brambilla e gli altri: onorevoli “desaparecidos” Se anche per i parlamentari valessero le norme che la ministra Giulia Bongiorno vorrebbe applicare agli assenteisti della Pubblica amministrazione, alla Camera e al Senato ne vedremmo delle belle. Fortunatamente per gli eletti non è così, anche se ce n’è più d’uno che latita durante le sedute, qualcuno addirittura con percentuali che sfiorano il 100% […] di Maria ...

In Edicola sul Fatto. L’ultimo mistero di Siri : acquista palazzo con soldi da S. Marino : L’inchiesta Siri, il palazzo con il mutuo e il denaro da San Marino Senza garanzie – Il notaio segnala la compravendita sospetta a Bankitalia Il sottosegretario ha ottenuto un mutuo senza dover dare garanzie di Patrizia De Rubertis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Suffragio particolare. “Banalizzano e fanno decidere gli incompetenti: perciò sono contro i referendum” (Sabino Cassese, giudice costituzionale emerito, Il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Maggio : Siri - Salvini si arrende. Mercoledì il Cdm : per cacciare il sottosegretario bastano Conte e Toninelli : L’intervista “Il caso Siri non ci farà cadere. Ora meno annunci e balconi” Stefano Buffagni – Il sottosegretario del M5S: “Il suo destino non è una priorità, abbiamo tanto da fare: e basta liti” di Luca De Carolis Ultimissime sull’Apocalisse di Marco Travaglio Digiuno come sono di economia, attendo da 10 mesi che si avverino le previsioni degli esperti sui licenziamenti di massa e il crollo dell’occupazione per il decreto Dignità. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Maggio : Il sottosegretario non si dimette : si andrà alla conta in Cdm : Strategia della tensione Siri, continua la battaglia La Lega: “Non si dimette” I salviniani alzano il livello della sfida: “Si va alla conta in Cdm”. M5S teme la vendetta su fisco e autonomie di Luca De Carolis I finti tonti di Marco Travaglio “Ma l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale”. Nulla di meglio di questo verso di Lucio Dalla per descrivere le reazioni al discorso – normalissimo e dunque eccezionalissimo – di ...

In Edicola sul Fatto. Il sottosegretario fa il furbo : “Mi dimetto - ma dopo l’interrogatorio” (mai fissato) : Resa dei conti – Eolico “Siri fuori”: il decisionista Conte perde la pazienza L’indagato voleva prendere ancora tempo: “Mi dimetto se non mi archiviano in 15 giorni”. Il presidente sbotta: “Non ha senso, subito la revoca” di Luca De Carolis È caduto giù l’Armando di Marco Travaglio Ci voleva un “premier per caso”, che non deve conquistarsi riconferme o ricandidature o rielezioni, per dire ciò gli italiani onesti attendevano di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Maggio : Vita di governo – Conte chiede le dimissioni al sottosegretario che rifiuta : Affaire eolico Salvini dice no al premier: Siri ancora non si dimette La palude – Lunedì sera Conte ha visto il leghista indagato, poi ieri in volo per Tunisi ha parlato a lungo con il ministro dell’Interno: ma al Cdm non accade nulla di Luca De Carolis Franza e Spagna di Marco Travaglio Afuria di guardarci l’ombelico e attendere l’Apocalisse (che pare un’altra volta rimandata, dopo i dati di ieri su Pil e occupazione), rischiamo di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Aprile : “Tagli o sale l’Iva. Draghi in Italia può fare grandi cose” : l’intervista Giovanni Tria “Le liti sono solo una facciata: o sale l’Iva o scatteranno i tagli” Il ministro del Tesoro – L’errore più grande? “Cedere sul deficit, l’esultanza per il 2,4% mi ha angosciato Siri non si deve dimettere soltanto perché indagato” di Carlo Tecce Giallo bifronte di Marco Travaglio La giornata di ieri sembra fatta apposta per confermare ciò che sosteniamo da 11 mesi, contro gli opposti fondamentalismi del ...