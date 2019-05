Formula 1 – Leclerc mastica amaro a Barcellona | le parole del ferrarista dopo le

Formula 1 - Fp2 Barcellona – Leclerc analizza la sua giornata : “bene il long run - da migliorare la qualifica” : Terzo posto per Charles Leclerc nelle Fp2 di Barcellona: il giovane pilota della Ferrari sottolinea qualche aspetto negativo della sua monoposto e spera di migliorare le prestazioni in qualifica La migliore Ferrari è ancora quella di Charles Leclerc. Nonostante dei miglioramenti mostrati nel finale delle Fp2, il giovane pilota monegasco si è piazzato dietro le due Mercedes di Bottas ed Hamilton. L’ex driver dell’Alfa Romeo ha ...

Formula 1 – Dalla remuntada al rapporto con Vettel - Leclerc sincero : “vogliamo batterci a vicenda - ma…” : Charles Leclerc crede nella remuntada: le parole del monegasco alla vigilia del Gp di Spagna. Il giovane ferrarista analizza anche il suo rapporto con Sebastian Vettel La Ferrari è pronta ad un nuovo weekend di gara con importanti novità per le monoposto di Vettel e Leclerc. I piloti della Rossa si sono mostrati motivati e fiduciosi, ieri, nell’incontro con la stampa: entrambi vogliono fermare il dominio Mercedes e dimostrare di ...

Formula 1 – Hamilton e la rivalità con la Ferrari : “potete anche non credermi - ma Vettel e Leclerc…” : Lewis Hamilton indica Vettel e Leclerc come i suoi principali rivali: nonostante il pessimo inizio di stagione della Ferrari, il pilota Mercedes sottolinea un particolare dettaglio emerso nelle prime gare Un poker di successi per la Mercedes in altrettante gare, due delle quali portano la firma di Lewis Hamilton. Il pilota della scuderia di Brackley però predica calma e individua nelle due Ferrari i principali rivali che gli possano ...

Formula 1 - Hamilton : 'C'è anche Leclerc in lotta per il titolo' : Lewis Hamilton analizza la prima parte della stagione di F1 e, alla vigilia del GP di Spagna, ribadisce come anche il giovane Charles Leclerc della Ferrari sia in lotta per il titolo: ""Al momento la ...

Formula 1 – Leclerc analizza gli aspetti positivi e negativi a Barcellona : “dobbiamo lavorare come team” : Charles Leclerc pronto al nuovo weekend di gara: le parole del monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp di Spagna E’ tutto pronto a Barcellona per il quinto round della stagione 2019 di Formula 1: i piloti hanno fatto la loro ‘passeggiata’ di ricognizione sul circuito del Montmelò, dove domenica si disputerà il Gp di Spagna. Occhi puntatissimi sulla Ferrari che in Spagna ha deciso di portare delle novità che potrebbero ...

Formula 1 - Ecclestone bacchetta la Ferrari : “troppo presto per i team order. Leclerc? Vi dico a chi assomiglia” : L’ex boss della Formula 1 ha parlato del nuovo corso, soffermandosi anche sulle qualità di Charles Leclerc Il suo ciclo è terminato ormai, Bernie Ecclestone guarda la Formula 1 dall’esterno senza lesinare qualche critica a Liberty Media. Il circus è cambiato rispetto a qualche anno fa, ma Mister E non crede che questa sia la strada giusta da intraprendere. Photo4/LaPresse I nuovi piloti però lo convincono, a partire da Charles ...

Formula 1 – Albon conosce a fondo Leclerc - il pilota Toro Rosso ammette : “vi svelo il segreto di Charles” : Albon conosce il segreto di Charles Leclerc: le parole del giovane pilota della Toro Rosso Leclerc ha dimostrato sin dalla prima gara della stagione 2019 di Formula 1 di avere grande talento. Il giovane monegasco non è ancora riuscito ad ottenere il risultato tanto desiderato, ovvero la vittoria, sfumata in Bahrain a pochi giri dal termine della gara per un problema tecnico alla sua SF90. Photo4 / LaPresse Il pilota Ferrari non ha però ...

Formula 1 – Vettel difende Leclerc : “il suo team radio? Non possiamo rispondere come se fossimo sul divano” : Sebastian Vettel giustifica il team radio di Leclerc dopo l’incidente del monegasco della Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Azerbaijan Domani la conferenza stampa piloti aprirà ufficialmente il weekend di gara del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono pronti a sfidarsi sul circuito del Montmelò, a Barcellona per il quinto round della stagione 2019. La Ferrari ha in serbo importanti novità per la gara spagnola, nella quale ...

Formula 1 – Il circuito di Barcellona fa rimanere Leclerc con i piedi per terra : “qui è difficile fare la differenza” : Le sensazioni di Charles Leclerc alla vigilia del Gp di Spagna: le sensazioni del monegasco della Ferrari Si terrà domenica il quinto round della stagione 2019 di Formula 1: dopo una settimana di pausa i piloti sono pronti a sfidarsi in pista al Montmelò. La Ferrari ha deciso di portare a Barcellona importanti novità per provare ad impedire ad ostacolare le Mercedes al Gp di Spagna. Photo4/LaPresse Dopo la gara di Baku Leclerc è pronto a ...

Formula 1 - Leclerc vuole prendersi la Ferrari e punzecchia Vettel : “team order? Ecco cosa dico” : Formula 1, Leclerc pronto a ribaltare le gerarchie in casa Ferrari che al momento vedono Vettel “comandare” all’interno dei box Charles Leclerc ha iniziato la stagione di Formula 1 in sordina, prima di sciorinare tutto il suo talento facendosi trovare pronto all’appuntamento con la sua prima stagione da protagonista in Ferrari. Il pilota monegasco ha parlato a La Gazette de Monaco del suo impatto in Ferrari, ...

Formula 1 - Jacques Villeneuve : “L’arrivo di Leclerc sta avendo un effetto negativo sulla Ferrari” : Il weekend del Gran Premio d’Azerbaijan è andato in archivio ed i deludenti risultati della Ferrari in questo avvio di campionato stanno facendo discutere gli addetti ai lavori e gli appassionati della Formula 1. La scuderia di Maranello, dopo le ottime impressioni destate nei test invernali di Barcellona, non è riuscita a contrastare lo strapotere di una Mercedes capace di collezionare quattro doppiette consecutive in altrettante gare ...

Formula 1 - Ecclestone bacchetta Vettel : “è il mio pilota preferito - ma non si aspettava che Leclerc…” : L’ex boss della Formula 1 ha parlato del momento che vive la Formula 1, soffermandosi su Hamilton e Leclerc Bernie Ecclestone ha lasciato il ponte di comando della Formula 1, ma continua a viverla da vicino respirando l’aria del paddock. L’ex boss del circus si è presentato anche a Baku per il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1, guardando da vicino la vittoria di Bottas su Hamilton e ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si fa fregare dalla Ferrari : “se Vettel e Leclerc avessero fatto come noi…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul duello con la Ferrari, ammettendo come i valori siano molto livellati Quattro doppiette nelle prime quattro gare di un Mondiale rappresentano un record storico per la Formula 1, centrato in questa stagione dalla Mercedes con la coppia Hamilton-Bottas. photo4/Lapresse Un dominio sorprendente considerando come la Ferrari si era approcciata a questo 2019, apparendo velocissima nei test di ...

Formula 1 - Leclerc ha le idee chiare : “la strada è molto lunga - ma voglio diventare campione del mondo” : Il pilota della Ferrari non ha nascosto di voler vincere a tutti i costi almeno un titolo mondiale in carriera, realizzando il suo sogno da bambino L’inizio di stagione è stato altalenante, buone prestazioni alternate ad errori di gioventù che Charles Leclerc avrebbe potuto evitare con un pizzico di concentrazione in più. photo4/Lapresse Situazioni utili comunque a crescere e migliorare, battute a vuoto che serviranno al pilota ...