Sondaggi Europee | il 56% degli italiani non ha fiducia nel Governo Conte

Sondaggi elettorali Cise : la Lega meglio alle Politiche che alle Europee : Sondaggi elettorali Cise: la Lega meglio alle Politiche che alle Europee Prima del blackout elettorale relativo ai Sondaggi, arrivano anche le intenzioni di voto rilevate dal Cise (Centro italiano studi elettorali). Interessante notare il variare del risultato della Lega in base alle elezioni di riferimento: in pratica, è l’ipotesi del Cise, se si votasse per le Politiche prenderebbe più voti di quanti potrebbe raccoglierne il prossimo 26 ...

Sondaggi elettorali Tp-La7 europee 2019 : “Tutto dipenderà dall’affluenza” : Sondaggi elettorali Tp-La7 europee 2019: “Tutto dipenderà dall’affluenza” Il fondatore di Termometro Politico Gianluca Borrelli è stato ospite da Andrea Pancani nella puntata di Coffee Break del 10 maggio 2019 su La7. In poco più di 1 ora, si sono trattati diversi temi, tra cui anche i Sondaggi politici in vista delle elezioni europee, prima del blackout sulle rilevazioni (in Italia si voterà domenica 26 maggio, clicca qui per tutti gli ...

Sondaggi politici europee : ampio margine per la Lega - sfida grillini-Pd alle spalle : Il tempo in cui la diffusione dei Sondaggi politici sarà autorizzata sta per finire. E' questo il motivo per il quale inizia a diventare sempre più interessante l'analisi relativa ai Sondaggi che raccontano quale sia, attualmente, lo stato del consenso di ciascun partito. Precisando che si tratta comunque di proiezioni e di indagini che possono anche essere differenti rispetto alla realtà dei fatti, rappresentano oggetto di discussione ...

Ultimi Sondaggi elettorali - elezioni europee 2019 : chi vincerà - i dati finali : Ultimi sondaggi elettorali, elezioni europee 2019: chi vincerà, i dati finali Dalla mezzanotte di oggi – venerdì 10 maggio 2019 – scatta il divieto di pubblicare sondaggi in vista del voto per l’Europarlamento; ecco cosa dicono le ultime rilevazioni degli istituti quando mancano giusto due settimane alle prossime elezioni europee. Ultimi sondaggi elettorali: Lega in calo ma sempre in testa Secondo praticamente tutti i ...

Sondaggi Europee - Lega può raggiungere il 36%. Ma il 19% degli italiani non sa come voterà : A due settimane dal voto del 26 maggio solo il 59% dei cittadini ha già deciso come voterà, mentre il 22% ammette di non aver ancor le idee chiare. L'astensione resta comunque alta nelle previsioni: circa 20 milioni di italiani potrebbero restare a casa. È il quadro che emerge dall'ultimo Barometro Politico Demopolis.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Index : Europee - Lega ancora giù - bene Pd e M5S : Sondaggi elettorali Index: Europee, Lega ancora giù, bene Pd e M5S I battibecchi continui tra Lega e Movimento 5 Stelle sono un mero teatrino elettorale per accaparrarsi più voti possibili in vista delle Europee del 26 maggio. A sostenerlo è il 44,5% degli italiani in un Sondaggio Index per Piazza Pulita. Solo il 32,4% ritiene che questo litigio permanente possa alla fine portare ad una rottura definitiva tra le parti in gioco. Il 15,6% è ...

Sondaggi Europee - ora la Lega perde voti : dal 36 al 30%. M5s in recupero al 24 - 9% - anche il Pd sale sopra il 20 per cento : La Lega ha arrestato la sua corsa al consenso. A 16 giorni dalle urne Europee, questa è la tendenza comune registrata dai due Sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera e da Demos per Repubblica. Per l’istituto diretto da Nando Pagnoncelli, il Carroccio perde addirittura 6 punti percentuali rispetto al 18 aprile scorso e scende al 30,9%, il livello più basso mai rilevato da ottobre scorso. Il M5s invece è stimato in recupero ...

Sondaggi elettorali Demopolis : Europee - incertezza a due settimane dal voto : Sondaggi elettorali Demopolis: Europee, incertezza a due settimane dal voto incertezza. E’ quella che si respira a poco più di due settimane dal voto per le Europee. A sostenerlo è l’istituto Demopolis per bocca del suo direttore, Pietro Vento. “Il 19% (dei cittadini ndr), novità recente nello scenario italiano, esprime un’intenzione di voto, ammettendo però che potrebbe cambiare idea nelle prossime due settimane. ...

Elezioni europee 2019 : 70% dei neomaggiorenni alle urne - il Sondaggio : Elezioni europee 2019: 70% dei neomaggiorenni alle urne, il sondaggio Le Elezioni europee sono dietro l’angolo e si pubblicano gli ultimi sondaggi prima del blackout. Per ora, sembra che la Lega confermerà il trend positivo dell’ultimo anno – che ha visto il carroccio assestarsi come prima forza politica in Italia – e che M5S e PD si sfidano per la seconda posizione. Skuola.net (portale molto conosciuto tra i ...

Sondaggi elezioni europee - Lega sempre primo partito : M5s in rimonta - cala il Pd : Gli ultimi Sondaggi confermano il primato della Lega in vista del voto delle elezioni europee: il partito di Matteo Salvini rimane saldamente in testa nelle intenzioni di voto, staccando il Movimento 5 Stelle (in recupero) e il Pd (in leggero calo). Crescono, ma di poco, anche Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Sondaggi Europee - Salvini 'corre' verso il voto : chi scende e chi sale : La Lega si conferma favorita in vista del voto del 26 maggio: secondo gli ultimi Sondaggi il Carroccio potrebbe arrivare al...

Elezioni europee - il Sondaggio. La Lega sfonda al Centro - Pd-M5S alla pari : È importante sottolineare, però, che ad oggi ci sono ancora 9 milioni di indecisi che intendono recarsi alle urne, ma che non hanno scelto per quale forza politica votare. Anche se è probabile che ...

Elezioni europee 2019 : stop Sondaggi elettorali - la delibera Agcom : Elezioni europee 2019: stop sondaggi elettorali, la delibera Agcom Mancano ancora pochi giorni e la diffusione dei sondaggi elettorali in vista delle prossime Elezioni europee sarà bloccata. Come stabilito dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000, nei 15 giorni che precedono la consultazione elettorale, vige il divieto di diffusione dei sondaggi demoscopici sull’esito del voto e sugli orientamenti politici e di voto degli ...

Sondaggi Europee 2019 : Ghisleri “italiani disorientati - 30% decide alla fine” : Sondaggi europee 2019: Ghisleri “italiani disorientati, 30% decide alla fine” Intervistata da Diodato Pirone per Il Messaggero, Alessandra Ghisleri, titolare di Euromedia Research, ha fatto il punto della situazione attuale sui Sondaggi per le elezioni europee 2019 e le intenzioni di voto. L’umore di questi ultimi giorni può essere riassunto con una sola parola chiave: disorientamento. È questo il concetto chiave che la Ghisleri ...