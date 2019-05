Juve | per il Corriere dello Sport Mendes avrebbe proposto Mourinho

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Arrivano sorprendenti indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato dellantus. Massimiliano Allegri è tutt'altro che sicuro di rimanere a Torino per la prossima stagione e la dirigenza bianconera starebbe già valutando alcuni nomi di grido. Agnelli sarebbe rimasto troppo scottato dall'eliminazione contro l'Ajax e si starebbe convincendo che Allegri non sarebbe l'allenatore adatto al club bianconero. Lantus non ha quasi mai mostrato un gioco propositivo, né in campionato, né in Champions League, mentre i vertici del club sabaudo vorrebbero invertire certamente la rotta, a partire dalla prossima stagione. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile futuro in Spagna per Massimiliano Allegri, precisamente sulla panchina del Barcellona. Dopo il sorprendente ko contro il Liverpool, infatti, il club blaugrana vorrebbe voltare il pagina, dando il benservito ad Ernesto Valverde. ...

