Violenta scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea | DATI e MAPPE

(Di martedì 7 maggio 2019) Unadimagnitudo 7.2 è stata registrata in, nel sud-ovest del Pacifico: l’Istituto geofisico statunitense USGS ha reso noto che l’evento si è verificato alle 21:19 UTC di ieri, a 33 km nordovest da Bulolo, ad una profondità di 126,9 km.In seguito al sisma il Centro per gli allarmi tsunami nel Pacifico non ha diramato avvisi o allerte: secondo l’USGS la profondità dell’ipocentro ha consentito di escludere il pericolo di onde anomale. Per il momento non si hanno notizie di danni o vittime.L'articolodiinMeteo Web.

