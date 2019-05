Calciomercato Manchester United | Pronta l’offerta per uno juventino

lanotiziasportiva

(Di martedì 7 maggio 2019): Forte interesse per Cancelo,un’offerta per lui?/ JUVENTUS / CANCELO – Joao Cancelo potrebbe già lasciare la Juventus.Come riportato dal Daily Star, infatti, il terzino portoghese sembra non aver convinto al massimo i bianconeri, che potrebbero cederlo per puntare su altri giocatori. Sul calciatore portoghese, come riporta il tabloid inglese, ci sarebbe il forte interesse delLa Juventus starebbe pensando ad una possibile cessione del portoghese, ma la valutazione di 60-70 milioni di euro potrebbe ridurre le pretendenti. Tra queste, come detto, ci sarebbero i Red Devils, che metterebbero sul piatto circa 50 milioni di euro più il cartellino di Matteo Darmian, giocatore sempre piaciuto ad Allegri.Seguiranno aggiornamenti, ma le strade di Cancelo e della Juventus potrebbero già ...

