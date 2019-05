De Laurentiis | ' Champions ed Europa League da abolire! Ci vuole un torneo da 80 squadre

De Laurentiis propone l’abolizione della Champions e dell’Europa League : I campionati nazionali sono obsoleti, ha dichiarato Aurelio De Laurentiis nell’intervista rilasciata a Monica Scozzafava sul CorSera, il nostro calcio è noioso. La ricetta? Abolire la Champions League e l’Europa League. Un’idea avveniristica, quella del patron del Napoli, che si spinge oltre, fantasticando sul torneo che vorrebbe. “Un unico torneo, articolato in 80 squadre, cui accedano le prime sette della classifica dei ...

Napoli-Cagliari - De Laurentiis sfida i tifosi : i prezzi sono da Champions : NAPOLI CAGLIARI – Non si placa la lotta a distanza tra i supporters del Napoli, o almeno una bella fetta del tifo azzurro, e il presidente Aurelio De Laurentiis. Parte degli ultras recentemente ha contestato il numero 1 partenopeo, dirigenza e allenatore per gli scarsi risultati raggiunti in questa stagione. In particolar modo prima e […] L'articolo Napoli-Cagliari, De Laurentiis sfida i tifosi: i prezzi sono da Champions proviene da Serie ...

Napoli - De Laurentiis critica la Juve dopo Champions : 'CR7 non è servito. Si vince in 11' : Sorrisi, serenità e un obiettivo chiaro per Aurelio De Laurentiis alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra il suo Napoli e l' Arsenal : provare l'impresa contro i ...