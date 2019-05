Triathlon | World Cup Madrid 2019 | Angelica Olmo per stupire | padroni di casa favoriti al

Triathlon - World Series Bermuda 2019 : una strepitosa Katie Zaferes vince in scioltezza - settima Angelica Olmo : Una strepitosa Katie Zaferes ha dominato la tappa delle Bermuda delle World Series 2019 di Triathlon, chiudendo con ampio margine sulle inseguitrici Jessica Learmonth e Joanna Brown. Sul fronte italiano, Angelica Olmo chiude in settima posizione, più indietro le altre. Katie Zaferes, dunque, centra un brillante successo in uno scenario pesantemente condizionato dalle intemperie del meteo. Vento forte e pioggia torrenziale hanno accolto ...

Triathlon - World Series Bermuda 2019 : Dorian Coninx vince in volata su Gomez Noya e Iden - male gli azzurri : Sotto una pioggia incessante ed un meteo davvero avverso si è disputata la prova maschile della tappa delle Bermuda delle World Series 2019 di Triathlon. Nello splendido scenario caraibico, pesantemente condizionato da vento forte e precipitazioni, è stato il francese Dorian Coninx a centrare la medaglia d’oro precedendo l’infinito spagnolo Javier Gomez Noya e il giovane norvegese Gustav Iden. Lontanissimi, invece, gli italiani. Il ...

Triathlon - World Series Bermuda 2019 : torna in gara Alice Betto. Assente la padrona di casa Flora Duffy : Seconda tappa per le World Triathlon Series: il circuito, dopo la magnifica location di Abu Dhabi, con prova di ciclismo sul circuito di F1, sbarca alle Bermuda, altra località abitualmente presente in calendario. Ad Hamilton però mancherà la fortissima padrona di casa Flora Duffy, ancora alle prese con un problema fisico che le impedisce di allenarsi al meglio. Si gareggia su distanza olimpica. Joel Filliol, Olympic Performance Director della ...

Triathlon - World Cup Madrid 2019 : gli azzurri in gara in Spagna. Tour de force per Angelica Olmo : Domenica 5 maggio farà tappa a Madrid la World Cup di Triathlon: in Spagna, secondo le startlist ufficiali appena rilasciate, saranno in gara cinque azzurri, tra i quali spicca il nome di Angelica Olmo, con l’azzurra che sarà in gara nonostante al momento sia alle Bermuda per gareggiare sabato 27 nella gara delle World Series. Assieme a lei si cimenteranno nella prova su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km in bici, 5 km di corsa), ...

Triathlon - World Series 2019 : i convocati dell’Italia per le gare alle Bermuda : La seconda tappa delle World Triathlon Series andrà in scena sabato 27 aprile ad Hamilton (Bermuda). Nella suggestiva località caraibica, dove il tracciato ciclistico è molto impegnativo, saranno in gara sei azzurri: Angelica Olmo è la nostra atleta di punta ma attenzione anche ad Alessandro Fabian e Anna Maria Mazzetti. All’appuntamento saranno presenti il Campione del Mondo Mario Mola, il cinque volte iridato Javier Gomez, si rimetterà ...

Triathlon - World Cup New Plymouth 2019 : Angelica Olmo scrive la storia in Nuova Zelanda : Non ci può essere che una sola persona a prendersi la scena dopo l’impresa compiuta in Nuova Zelanda nella notte italiana tra sabato e domenica: Angelica Olmo nella sprint della World Cup di Triathlon di New Plymouth ha regalato all’Italia la prima vittoria femminile nel circuito dopo diversi terzi posti raccolti tra la scorsa stagione e l’inizio di quella corrente. Così Angelica Olmo, dopo aver realizzato l’impresa ...

Triathlon - World Cup New Plymouth 2019 : IMMENSA ANGELICA OLMO! Trionfo azzurro in Nuova Zelanda! : Splende la luce del Triathlon nella notte italiana: a New Plymouth, in Nuova Zelanda, ANGELICA Olmo conquista la prima vittoria in Coppa del Mondo, battendo nella gara sprint l’elvetica Jolanda Annen, seconda, e l’australiana Jaz Hedgeland, terza. Giorgia Priarone, l’altra azzurra in gara, termina 23ma. Dopo l’impresa di Delian Stateff dello scorso anno a Cagliari, arriva un altro successo azzurro. Poche parole per ...

Triathlon - World Cup New Plymouth 2019 : rientra in gara Javier Gomez! Angelica Olmo per fare ancora bene : A breve distanza dall’ultima tappa della World Cup di Triathlon, disputata in Australia, si resta in Oceania, con la tappa di New Plymouth, in Nuova Zelanda, dove si gareggerà su distanza sprint: startlist quasi identiche sia per gli uomini che per le donne, ma a fare rumore è il ritorno sulla linea di partenza dello spagnolo Javier Gomez. L’iberico, cinque volte campione del mondo, si è dedicato per qualche stagione alle lunghissime ...

Triathlon - World Cup Mooloolaba 2019 : terzo posto per Angelica Olmo! Sesta Anna Maria Mazzetti : Disputata a Mooloolaba, in Australia, la World Cup di Triathlon: le gare, disputate su distanza sprint, sono andate ai due favoriti della vigilia, ovvero l’australiana Ashleigh Gentle ed il canadese Tyler Mislawchuk. Ottime notizie per l’Italia, grazie al podio di Angelica Olmo, terza alle spalle anche della statunitense Renee Tomlin. Nella sprint femminile l’australiana Ashleigh Gentle vince in 58’15” precedendo di ...

Triathlon - World Cup Mooloolaba 2019 : Annamaria Mazzetti romperà l’egemonia delle australiane? : Andrà in scena nella primissima mattina italiana di domani, sabato 16 marzo, la tappa australiana della World Cup di Triathlon: a Mooloolaba nelle gare su distanza sprint mirano a mettersi in mostra i sette atleti azzurri convocati. Soprattutto nella gara femminile potrebbe esserci un dominio delle atlete di casa, mentre regna l’incertezza nella gara maschile. Nella gara femminile lo squadrone australiano schiera almeno quattro triatlete ...

Triathlon - World Cup Mooloolaba 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa australiana : Sono stati diramati i nomi degli azzurri che, sabato 16 marzo, affronteranno la prova di World Cup di Triathlon a Mooloolaba, città costale del Queensland, in Australia, che conta poco più di settemila abitanti. Alla gara, che si svolgerà su distanza sprint (vale a dire giro unico di nuoto da 750 metri, 20 km di ciclismo su quattro tornate da 5000 metri ciascuna, 5 km di corsa su tre giri), parteciperanno i seguenti nostri portacolori: Anna ...

Triathlon - World Serie Abu Dhabi 2019 : Italia sesta nella staffetta mista - trionfa l’Australia : Ottime notizie da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove si è chiusa la prima tappa delle World Series di Triathlon: nella staffetta mista, nuova specialità olimpica, l’Italia con Angelica Olmo (C.S. Carabinieri), Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre), Verena Steinhauser (Project Ultraman) e Gianluca Pozzatti (707) ha chiuso al sesto posto, miglior piazzamento di sempre nel circuito per gli azzurri. La nostra selezione chiude a ...