Primo Maggio | la pioggia non ferma il Concertone | dall’uscita di Ambra contro la legge

Primo Maggio a Taranto - l'appello di una mamma del rione Tamburi : "Noi vogliamo vivere" : Dall'ex Ilva, ora Arcelor Mittal, al gasdotto Tap, le battaglie ambientali della Puglia in Primo piano sul palco del concerto nel giorno della festa dei lavoratori

Fiorentina - summit del Primo Maggio fra proprietà e dirigenza : non si cambia : Momento delicato in casa Fiorentina. La squadra nel girone di ritorno è piombata in una crisi apparentemente senza fine, il rapporto tra i tifosi e la proprietà è ai minimi storici e, dopo le ...

Zingaretti al concertone del Primo maggio : Zingaretti: ' una democrazia senza lavoro è una democrazia più fragile ', video Daniele Leone/Ag.Toiati,

Primo Maggio - scontri a Torino tra No Tav e polizia : 3 feriti. A Bologna 30.000 in corteo pacifico : Un'Europa dei diritti e del lavoro: è la richiesta partita dagli oltre 30mila manifestanti riuniti a Bologna la cui piazza è tornata, dopo 17 anni, ad ospitare la manifestazione...

Dal palco di Taranto - il pensiero del libero e pensante Primo Maggio - l'intervento del cittadino Cataldo Ranieri : Maturai che il sistema era radicato anche a livello nazionale e a novembre di quell'anno, ho deciso di dimettermi da ogni carica sindacale, poiché non potevo cambiare quel mondo corrotto, di certo ...

Primo Maggio - Ambra Angiolini attacca il bonus assunzioni donne : 'Lo sgravio è mio e me lo gestisco io' : Tira fuori uno slogan del Sessantotto e lo stravolge per attaccare il governo. Ambra Angiolini in diretta dal palco del Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma ha infatti criticato ...

Concerto Primo Maggio 2019 Roma/ Cantanti - scaletta e diretta streaming : orari e cast : Concerto Primo Maggio 2019 Roma, scaletta e diretta streaming: torna il Concertone 1 Maggio con un programma ricco di esibizioni. Tra i Cantanti grande attesa per Noel Gallagher e Ghali.

Dall'ex Ilva alla Tap : le battaglie ambientali del concerto del Primo Maggio a Taranto : A Taranto si suona, ma si parla anche di temi sociali ed ambientali. Dall'ex Ilva alla Tap: ecco i temi in Primo piano sul palco del concerto tarantino del Primo Maggio. Nato grazie alla direzione artistica di Michele Riondino, Roy Paci e Diodato, con il supporto del Comitato di cittadini e lavoratori Liberi e Pensanti, il concerto tarantino è stato un momento di riflessione collettiva per la cittadinanza pugliese e non solo."Noi vogliamo ...

La lettera del precario sul palco del Primo Maggio a Bologna : serve coraggio per rilanciare la ricerca : ROMA. Un Paese che non investe in ricerca è un paese senza un futuro. Ogni paese che si dimostri ambizioso e soprattutto voglioso di rimanere al passo dei paesi leader mondiali quali Usa, Cina, Russia,...

Primo Maggio di tensione a Parigi : fermate 288 persone per scontri tra polizia e black block : Tafferugli, lanci di sassi e altri oggetti e di lacrimogni hanno caratterizzato la manifestazione sindacale in programma per il Primo maggio a Parigi. tensione maggiore nella zona di Montparnasse. fermate in totale 288 persone, 25 sono rimaste ferite, tra cui 3 agenti. "Repressione inaudita e ingiustificata".Continua a leggere

Primo Maggio - Ambra contro la proposta della Lega di sgravi fiscali per l'assuzione di donne : 'Lo sgravio è mio e lo gestisco io'. Parafrasando un celebre slogan femminista, Ambra, dal palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, attacca la proposta di sgravi fiscali fino a 3mila euro per l'...

Primo Maggio - via al concertone in piazza Dante. De Magistris 'Giornata di riflessione' : La cerimonia si è svolta nella mattinata del Primo Maggio nella Sala Newton di Città della Scienza. 'Il richiamo va al governo nazionale - aggiunge il Primo cittadino - che ancora non riesce ad ...

DIRETTA Concerto Primo Maggio e manifestazioni : ultime notizie | : Sindacati in piazza a Bologna. Il leader della Cgil Landini lancia un appello all'unità : "Ragioni storiche che portarono a divisione non esistono più". Ambra sul palco a Roma: "Qui per diritti, ...

Parigi - scontri al corteo del Primo Maggio<br>200 persone arrestate : 200 persone sono state fermate oggi a Parigi in seguito ai violenti scontro scoppiati oggi durante il corteo del Primo Maggio che per la prima volta ha visto la partecipazione anche dei gilet gialli. A riferirlo è stata la Prefettura di Parigi che, anticipando possibili violenze, aveva ordinato a quasi 600 negozi e ristoranti situati lungo il percorso del corteo di rimanere chiusi e impedito ai manifestanti di radunarsi in ...