Vincono i tifosi | derby di Genova spostato

Mai più di lunedì - i tifosi spagnoli Vincono la battaglia : La Spagna dice no al lunedì «Non ne possiamo più delle divise blu, no al calcio moderno, no alla pay tv». Dalle Curve è una litania domenicale (ma anche di lunedì , venerdì e sabato) inascoltata da parte di chi comanda, lasciata cadere dal Palazzo nel nome dei profitti televisivi. E invece qualcosa sta cambiando. la Federcalcio spagnola, che ha deciso di eliminare dal prossimo anno le partite del lunedì . La decisione è stata annunciata via ...

In Germania Vincono i tifosi : niente partite di lunedì in pay tv : La vittoria dei tifosi “No al calcio moderno, no alla pay tv”. In Germania i tifosi ci sono riusciti anche perché è probabilmente l’unico campionato europeo dove i tifosi non sono considerati clienti ma proprietari a tutti gli effetti. E allora sparirà dalla stagione 2020/2021 il Monday night alla tedesca mal digerito dai tifosi. A guidare la rivolta sono stati i tifosi del Borussia Dortmund. Quelli del muro giallo diserteranno la ...