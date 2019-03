Tagli di capelli corti primavera-estate | il pixie cut e la tonalità cioccolato glossy

Quando Tagliare i capelli? L'influenza della luna e i consigli della nonna : Non vi è una scienza esatta, ma pare che la luna possa avere un' influenza positiva o negativa nel taglio dei capelli. Si tratta di credenze popolari che nei secoli hanno condizionato la scelta di una donna nel ...

Tagli di capelli per la primavera-estate : le chiome lunghe e le trecce : Nella primavera-estate 2019 ci saranno molti nuovi Tagli di capelli. In particolare le grandi protagoniste di questa stagione saranno le chiome lunghe, visto che molte proposte in tal senso sono state lanciate da varie celebrità. Adesso vedremo tutte le ultime novità del momento. Nuove chiome Per avere uno stile "bon ton" può essere perfetta una capigliatura lunga e leggermente scalata. Come styling è possibile optare per delle onde molto ...

Tagli di capelli primavera : la baby bang - la frangia e la tonalità giallo senape : In questa primavera appena iniziata ci saranno molti nuovi Tagli di capelli. Le proposte arrivano direttamente dai saloni dei famosi parrucchieri; adesso vedremo tutte le novità a riguardo. In questo modo il look sarà sempre molto glamour. Nuove chiome In base alle tendenze attuali, i capelli dovranno essere il più naturali possibile. Sulle chiome lunghe saranno presenti le scalature; in questo modo il tutto avrà un bel movimento e volume. I ...

I Tagli capelli intramontabili - da copiare alle star : Le donne lo fanno sempre: mostrano all'hair stylist la foto di una star che sfoggia il taglio di capelli che vorrebbero anche loro. E lo consigliamo pure agli uomini, soprattutto se si tratta di questi quattro cut classici e intramontabili adatti a chi non ama colpi di testa, per esempio, alla Zayn Malik. Sono acconciature collaudate nel tempo, che personaggi del calibro di Leonardo DiCaprio e Ryan Gosling non abbandonano praticamente mai, ...

Tagli di capelli per la primavera : lo shag - il caschetto e il colore rose gold : In questa primavera saranno presenti molti nuovi Tagli di capelli. Tutte le proposte sono state lanciate dalle celebrità. Adesso vedremo le ultime novità del momento; in questo modo il look sarà perfetto in ogni occasione. Nuove chiome In questo periodo l'attrice Sarah Hyland sta portando uno shag scalato; il Taglio in questione ricorda gli anni '70 e regala un look molto sbarazzino. Lo shag può essere portato in mille modi diversi, liscio, ...

Tagli di capelli primavera : il collarbone cut e le chiome lunghe : Nella primavera 2019 ormai imminente sono disponibili per tutte le donne molti nuovi Tagli di capelli; in particolare il grande protagonista sarà il collarbone cut. Tutte le tendenze sono state create dai famosi parrucchieri. Adesso vedremo più da vicino le ultime novità del momento. Il collarbone cut Julia Roberts ultimamente sta sfoggiando un bel collarbone cut. In passato anche Elisabetta Canalis e Victoria Bechkam avevano optato per questa ...

Tagli di capelli corti primavera-estate : il pixie - il caschetto e il color castano : Nella prossima primavera-estate 2019 ci saranno molti nuovi Tagli di capelli: le grandi protagoniste della stagione saranno le chiome corte. Tutte le proposte arrivano dai saloni dei famosi parrucchieri; adesso vedremo tutte le ultime novità come il pixie, il caschetto e il color castano. Nuove chiome I Tagli corti saranno perfetti per rinnovare completamente il proprio look. Sarà molto richiesto da tutte le donne il famoso pixie cut: ...

Tagli di capelli primavera-estate : il pixie - le trecce e la coda di cavallo : Nella primavera-estate ci saranno molti nuovi Tagli di capelli. Tutte proposte molto interessanti che sapranno soddisfare i desideri di qualunque donna. Ecco tutte le ultime novità del momento. Nuove chiome, styling e nuovi colori I grandi protagonisti dei prossimi mesi saranno i Tagli corti, facili da portare e da acconciare. Via libera, dunque, al pixie cut che si contraddistingue grazie al suo volume, In quanto alla riga, si potrà optare per ...

Tagli capelli corti per la primavera-estate : il carré - il caschetto e la frangia a tendina : La primavera-estate 2019 si sta avvicinando e i famosi parrucchieri hanno proposto molti nuovi Tagli di capelli. Le grandi protagoniste saranno le chiome corte, perfette in ogni occasione. Adesso vedremo tutte le ultime novità del momento. Nuove chiome Tutti gli hairstyle dei prossimi mesi avranno delle linee molto morbide: quindi si dovrà dire addio a dei Tagli troppo strutturati e netti. Saranno molto richiesti da tutte le donne i Tagli ...