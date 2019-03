Marcello Pittella | Sono un re senza trono Senza l' inchiesta potevo vincere di

huffingtonpost

(Di martedì 26 marzo 2019)non si rassegna al risultato delle elezioni regionali lucane: "un re" dice a Il Fatto Quotidiano, riferendosi alla carica di governatore ceduta a Vito Bardi. Un esito a cui si è arrivati dopo l'del 2018 per i concorsi truccati e le nomine pilotate nella sanità. È convinto di una cosae cioè che se non fosse stato per le indagini, se si fosse potuto candidare nuovamente, avrebbe vinto, forte delle 9mila preferenze personali che lo rendono il primo degli eletti in Basilicata.Preferenze singole, personali, dedicate. I voti nonpatate, non è che la semina si fa una volta e poi per tutta la vita dormi tranquillo. I voti bisogna innaffiarli ogni giorno,il frutto dell'impegno, dell'empatia, della dedizione. Il bis era nelle cose. Avrei potuto illustrare i tanti impegni assunti, quelli portati ...

