Ciclismo | torna il Giro di Sicilia

Ciclismo - l’operazione di Fabio Aru e i tempi di recupero : quando può tornare in gara? Tutte le tappe del Cavaliere : Fabio Aru si deve operare. Questa è indubbiamente la notizia del giorno nel mondo del Ciclismo, il Cavaliere dei Quattro Mori si sottoporrà a un intervento chirurgico dopo che alcuni esami medici hanno evidenziato l’ostruzione dell’arteria iliaca della gamba sinistra: il flusso sanguigno non arriva in maniera corretta, soprattutto quando l’atleta produce il massimo sforzo fisico. Questa problematica potrebbe essere la ragione ...

Ciclismo - Gianni Moscon torna in gara alla Bruges-De Panne? : Gianni Moscon ha riscontrato diverse difficoltà in questo avvio di stagione: è caduto all’UAE Tour ed è poi stato costretto al ritiro durante la Tirreno-Adriatico dove si sentiva debole. Gli esami medici a cui si è sottoposto nei giorni scorsi, però, non hanno evidenziato delle criticità e il trentino dovrebbe tornare in gara mercoledì 27 marzo alla Bruges-De Panne come ha riportato gazzetta.it. La corsa belga di un giorno permetterà al ...

Ciclismo - Giuseppe Saronni su Aru : ‘La pressione gli è tornata contro’ : Il 2019 sarà un anno chiave per Fabio Aru. Dopo una stagione da incubo il corridore sardo sta cercando faticosamente di risollevarsi e tornare ai vertici delle corse a tappe. Le prime uscite stagionali non sono state particolarmente incoraggianti, visto che la sua Parigi Nizza si è conclusa con un ritiro dopo un paio di tappe in cui era arrivato tra gli ultimi. Giuseppe Saronni ha parlato a lungo del suo corridore, rivelando come la situazione ...

Ciclismo - la nuova squadra di commento della Rai : Pancani torna in moto - telecronaca di De Luca. Garzelli sostituisce Martinello? : Grandissime novità in casa Rai per le telecronache di Ciclismo. Oggi incomincia a tutti gli effetti la stagione con la diretta delle Strade Bianche (su Rai Due dalle ore 14.00), la classica in terra toscana con oltre 60 km di sterrato si preannuncia altamente spettacolare e avvincente ma rappresenterà anche l’occasione per vedere all’opera la nuova squadra di commento per il network pubblico. Francesco Pancani ci aveva tenuto ...

Ciclismo : torna la Strade bianche : Ad annunciarlo gli assessori allo sport e al turismo della Città del Palio, Silvia Buzzichelli e Alberto Tirelli e dall'ad e direttore generale di Rcs sport Paolo Bellino. Tutte le notizie di ...

Ciclismo - Nibali torna sull'incidente alla Grande Boucle : ‘Il Tour se ne è lavato le mani’ : L’episodio più discusso e controverso della stagione scorsa di Ciclismo, l’incidente a Vincenzo Nibali al Tour de France, non è ancora andato in archivio. Quell’assurda caduta provocata da uno spettatore costò al campione siciliano il ritiro dalla corsa francese e un brutto infortunio che di fatto condizionò tutto il resto dell’annata. La questione non è ancora chiusa e nei giorni scorsi l’organizzazione del Tour si è fatta avanti con una ...

La Sicilia sempre più al centro del Ciclismo World Tour : ufficiale il ritorno del Giro d’Italia nel 2020 e addirittura la “Grande Partenza” del 2021. Torna anche l’epico “Giro di Sicilia” : Grandissime novità per i Siciliani appassionati di Ciclismo: il futuro della Sicilia è sempre più a due ruote, importanti finanziamenti per inserire il Giro di Sicilia nel World Tour e per appuntamenti storici col Giro d’Italia Nelle ultime settimane si è tanto parlato della possibilità di vedere il Giro di Sicilia inserito del World Tour UCI. Ben presto si potrà assistere ad uno spettacolo vero e proprio per tutti gli amanti del ...

Ciclismo – Dall’incontro con il Papu Gomez all’esempio di Zanardi - Claudia Cretti torna in sella : “Alex mi ha ispirato” : Dopo l’incubo Claudia Cretti torna a sorridere: la ciclista, vittima di un brutto incidente a luglio 2017, di nuovo in sella con la ‘spinta’ di Zanardi Il 6 luglio 2017 durante una tappa del Giro Rosa Claudia Cretti perse il controllo della sua bici finendo sull’asfalto a 90 km/h. La ciclista dovette affrontare un lungo percorso riabilitativo, che oggi la vede finalmente fuori dal tunnel e di nuovo in sella alla sua ...

Claudia Cretti torna in gara : “La mia nuova vita nel paraCiclismo - sogno Tokyo 2020. Zanardi mi ha ispirato” : Claudia Cretti è pronta per tornare in gara, la bergamasca sta per incominciare la sua seconda vita sportiva dopo l’incidente subito al Giro Rosa 2017: in occasione della settima tappa, da Isernia a Baronissi, perse il controllo della sua bicicletta a oltre 90 km/h e rischiò seriamente di non farcela, la bergamasca rimase in coma per tre settimane e venne operata alla testa per due volte. La 22enne si rimetterà il dorsale sulla schiena e ...