Cancelleri (M5S) : "Musumeci galoppino della menzogna" : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Non volevamo replicare al governatore Musumeci ma davanti a tutte quelle menzogne, ignominie e bugie non potevamo stare in silenzio. Non siamo più disposti ad avere come presidente della regione il galoppino della menzogna che corre dietro a tutte le storie che non so

Ponte Messina : Cancelleri (M5S) - 'referendum? Chiedetelo a chi sta nell'entroterra...' : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Musumeci ha parlato della possibilità di un referendum sul Ponte di Messina. Bene, noi lo aspettiamo. Dovremo cacciare 5-10 milioni di euro per interpellare i siciliani su una cosa disarmante. Cosa devono dire i cittadini se non c'è un'autostrada ad Agrigento, o nell'

Sicilia : Cancelleri (M5S) - 'definire Toninelli un galoppino qualifica chi lo dice' : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Definire un ministro un galoppino elettorale qualifica chi lo lancia. Un presidente che non va agli incontri istituzionali come accaduto con l'arrivo del premier Conte, non si può permettere di insultare ministri". E' il monito di Giancarlo Cancelleri, leader del M5S

Sicilia : Cancelleri (M5S) - 'Perché Musumeci è così attaccato al Cas?' : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Mi chiedo: perché Musumeci è così attaccato al Cas?". Se lo chiede il leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri incontrando la stampa all'Ars in replica alle dichiarazioni del governatore Nello Musumeci. Sulle critiche mosse da Musumeci all'Anas, Cancelleri dice:

Sicilia : Cancelleri (M5S) - 'Musumeci ci racconti la verità sui cantieri' : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Ci dica il Presidente Musumeci perché non vi ha raccontato la verità, ad esempio sui cantieri che finalmente vengono aperti": Così il leader grillino in Sicilia Giancarlo Cancelleri replicando in una conferenza stampa al governatore Nello Musumeci. "E' Musumeci a inau

Aereo Etiopia : Cancelleri (M5S) - 'con Tusa fatta legge su parchi archeologici' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Con Sebastiano Tusa, assessore ai beni culturali, ho avuto il piacere di lavorare fianco a fianco, la legge sui parchi archeologici ha le nostre idee e le nostre 4 mani. Oggi la Sicilia perde un uomo di grande valore che svolgeva il suo lavoro con impegno e passione,

Caso Diciotti : Cancelleri (M5S) - 'è inutile che dite che il movimento è morto' : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "A tutti i soloni da testiera che scrivono i loro commentoni dico solo una cosa: noi stiamo provando a cambiare questo paese. Una parte l'abbiamo cambiata al governo e un'altra parte dall'opposizione. Ma la strada è ancora lunga. Non abbiamo ancora finito, ma non molle

Caso Diciotti : Cancelleri (M5S) - 'Ho votato per l'autorizzazione a procedere' : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "Io ieri ho votato 'no', perché secondo me un ministro dovrebbe farsi processare". Lo ha detto il leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri, durante una diretta Facebook sul voto on line sul Caso Diciotti. "Secondo me un ministro non dovrebbe mettersi al riparo. S