Pirlo | “Il Milan ci ha guadagnato con Piatek Mi ricorda Inzaghi”

(Di lunedì 25 marzo 2019) L’ex centrocampista del, Andrea, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, in cui parla difacendo un paragone illustre: “Se ilci hanello scambio con Higuain? Da come vanno le cose, sì:è giovane, e fa quasi sempre gol. Mi piace la cattiveria con cui cerca sempre la porta, quasi da assatanato: miInzaghi, sembra sapere sempre dove andrà il pallone“.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo: “Ilci hacon. MiInzaghi” CalcioWeb.

