Il Ct del Liechtenstein | “Italia fortissima | è tra le prime 10 al mondo”

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Italia-Liechtenstein - Mancini prosegue con la linea verde in cerca della seconda vittoria : Dopo il brillante esordio contro la Finlandia di sabato scorso, la Nazionale italiana di Calcio guidata da Roberto Mancini si appresta ad affrontare il secondo appuntamento del girone di qualificazione all’Europeo 2020. La formazione azzurra accoglierà a Parma domani sera (ore 20.45) il Liechtenstein, in una sfida che sulla carta non dovrebbe rappresentare un problema per Giorgio Chiellini e compagni. La partita rappresenta un’ottima ...

Un italiano tra le file del Liechtenstein - Polverino ed il curioso aneddoto dei biglietti : “dura accaparrarseli per i parenti” : Michele Polverino, difensore del Balzers e del Liechtenstein, svela le sue origini italiane prima dell’incontro contro la Nazionale azzurra Michele Polverino, difensore di origini italiane nato in Svizzera, domani giocherà tra le file del Liechtenstein nel match valido per la qualificazione ad Euro 2020 contro l’Italia. Il difensore del Blazers non ha nascosto a ‘Gazzetta dello Sport’ la sua emozione per la partita ...

Mancini carica gli Azzurri in vista di Italia-Liechtenstein - il messaggio social del Ct della Nazionale : Roberto Mancini ed il suo messaggio social prima della sfida valida per la qualificazione a Euro2020 contro il Liechtenstein Dopo la vittoria contro la Finlandia per 2-0, gli Azzurri si preparano alla sfida di martedì 26 marzo contro il Liechtenstein, valida per la qualificazione a Euro2020. Roberto Mancini, a seguito delle sue dichiarazioni sul match alla Dacia Arena, scrive sui social. “Una vittoria non scontata. – si legge ...