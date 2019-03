Ciclone Idai | Protezione Civile | partito ospedale italiano per il Mozambico

Ciclone Idai - Conte : oggi parte la missione di assistenza in Mozambico : “Le notizie che continuano ad arrivare dal Mozambico, colpito insieme allo Zimbabwe e al Malawi dal Ciclone Idai e da catastrofiche alluvioni, sono sconvolgenti. Da venerdi’ sono in costante contatto con il Dipartimento Protezione Civile, la Farnesina e la Difesa per coordinare le operazioni di aiuto alla popolazione, che rientrano in una missione di assistenza internazionale nata su richiesta della Commissione Europea agli Stati ...

Ciclone Idai : Medici Senza Frontiere sul campo per raggiungere le comunità colpite e isolate : Il Ciclone Idai, che ha devastato il Mozambico, si è abbattuto anche su Zimbabwe e Malawi: anche in questi due Paesi i team di Medici Senza Frontiere sono in azione per raggiungere le comunità colpite e finora rimaste isolate. In Zimbabwe un’équipe di Msf è riuscita a entrare nel distretto di Chimanimani, per giorni rimasto isolato, dove il Ciclone ha provocato 154 morti, 162 feriti e circa 5000 sfollati. I danni in quest’area sono immensi, ...

Ciclone Idai - i morti sono quasi 700. Mozambico - Zimbabwe e Malawi in ginocchio : Si avvicina ai 700 morti il bilancio ufficiale delle vittime causate dal Ciclone Idai in Mozambico, Zimbabwe e Malawi. Un bilancio che probabilmente aumenterà ancora. Henrietta Ford, direttore dell'Unicef: “C’è il rischio del diffondersi di epidemie che potrebbero trasformare questo disastro in una catastrofe".Continua a leggere

Il Ciclone Idai fa strage in Mozambico - Zimbabwe e Malawi : almeno 700 morti : Si avvicina ai 700 morti il bilancio ufficiale delle vittime causate dal ciclone Idai in Mozambico, Zimbabwe e Malawi: lo riferisce la Bbc citando le autorità locali. Nel solo Mozambico le vittime sono 417, ha annunciato il ministro dell'Ambiente Celso Correia.L'Onu ammonisce che il bilancio definitivo si avrà quando le acque si ritireranno, lasciando intendere che si teme aumenterà. Sono oltre un milione e settecentomila le ...

Africa meridionale - Onu : “1 - 7 milioni di persone colpite dal Ciclone Idai. In Mozambico rischio di epidemie” : “Un milione e settecentomila persone sono state colpite dal ciclone Idai, quasi la metà sono bambini“. A lanciare l’allarme è l’Unicef, che “sta ampliando la sua risposta per aiutare i bambini e le famiglie in Malawi, Mozambico e Zimbabwe” che hanno subito le conseguenze del ciclone tropicale del 14 e 15 marzo e delle successive inondazioni. Il numero di vittime è ancora “incalcolabile” e 600mila ...

Il numero delle persone morte in Mozambico a causa del Ciclone Idai è salito a 417 : Le persone morte in Mozambico a causa del ciclone tropicale Idai sono almeno 417, secondo le nuove stime delle autorità locali. Il ciclone è arrivato sulle coste del Paese la scorsa settimana e ha provocato morti e devastazioni anche in

Ciclone Idai : 1 - 7 milioni di persone colpite - quasi la metà sono bambini : Un milione e 700mila persone subiscono le conseguenze del Ciclone Idai e quasi la metà sono bambini: lo ha riferito l’Unicef, che sta ampliando la sua risposta per aiutare i bambini e le famiglie colpite in Mozambico, Malawi e Zimbabwe. Il rappresentante dell’Unicef in Mozambico Marco Luigi Corsi si è recato nelle aree colpite e ha raccontato che le piogge sono state così intense in alcune aree che le persone non hanno potuto nemmeno ...

Unicef : 1 - 7 Mln colpiti da Ciclone"Idai" : 9.00 L'Unicef riferisce che sono un milione e 700.000 le persone colpite dal passaggio del ciclone "Idai" e che quasi la metà di esse sono bambini. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia sta intensificando gli sforzi per portare aiuti in Malawi, Mozambico e Zimbabwe. Il Direttore generale Unicef, Henrietta Fore, definisce le condizioni sul campo disperate: "Non ci sono né elettricità né acqua corrente.Centinaia di migliaia di bambini ...

Ciclone Idai : corsa contro il tempo per portare aiuti alle persone colpite in Mozambico - Zimbabwe e Malawi : L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sta lavorando con governi e partner umanitari in Mozambico, Zimbabwe e Malawi per fornire assistenza ai sopravvissuti del Ciclone tropicale Idai che, il 14 e il 15 marzo, si è abbattuto sulle coste orientale dell’Africa meridionale. L’UNHCR sta inviando i team di risposta alle emergenze, mettendo a disposizione la propria esperienza e gli operatori, e distribuendo aiuti alle ...

Ciclone Idai - scene strazianti dai racconti dei sopravvissuti : “La terra mi ha riempito la bocca - il naso e le orecchie” - “centinaia di cadaveri sul ciglio di una strada” [FOTO] : 1/31 ...

Da Papa Francesco un contributo di 150 mila euro ai paesi colpiti dal Ciclone Idai : Papa Francesco, tramite il dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha deciso di inviare un primo contributo di 150 mila euro (50.000 per ciascun Paese) per il soccorso alle popolazioni in questa prima fase di emergenza. “La somma, – spiega il dicastero del Card. Peter Turkson – che vuol essere un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento da parte del Santo ...

Mozambico : “I danni causati dal Ciclone tropicale Idai sono enormi e la situazione umanitaria a Beira è catastrofica” : Il ciclone Idai, che ha devastato gran parte del Mozambico, dello Zimbabwe e del Malawi, ha provocato centinaia di vittime. Finora sono state portate in salvo circa 3.000 persone e almeno altre 15.000 attendono ancora i soccorsi. Si stima che, solamente in Mozambico, siano oltre 260.000 i bambini rimasti coinvolti dal ciclone. Grave anche la situazione sanitaria, con il forte rischio di un’epidemia di colera e diversi ospedali inagibili. La ...

Ciclone Idai : il numero delle vittime totali è salito ad oltre 500 : Il bilancio delle vittime provocate dal Ciclone Idai che la scorsa settimana ha colpito Zimbabwe, Mozambico e Malawi è salito ad oltre 500: lo ha reso noto oggi dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). “Una settimana dopo il Ciclone stiamo iniziando a cogliere la portata e la complessita’ delle sfide che attendono i governi e i popoli di questi tre paesi“, ha spiegato Mohammed Abdiker, direttore del ...

Ciclone Idai - un testimone alla CNN : “Ho visto 300-400 cadaveri sul ciglio di una strada” in Mozambico : Dopo i racconti shock di diverse organizzazioni umanitarie che hanno riferito di interi villaggi e città finiti sott’acqua in Mozambico dopo il passaggio del Ciclone Idai, un testimone ha raccontato alla CNN di aver visto “tra 300 e 400” cadaveri sul ciglio di una strada fuori dalla città di Beira. Lunedì scorso il presidente del Mozambico aveva dichiarato di temere “oltre 1.000 morti“. A oltre una settimana dal ...