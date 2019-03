Regionali Basilicata | Paolo Becchi affossa l' M5s | Perché per Di Maio saranno c***

In Basilicata seggi aperti fino alle 23 per le Regionali. Alle 12 affluenza del 13 - 31% : Al voto da stamattina Alle 7 e fino a stasera Alle 23 i 574mila elettori lucani. che devono eleggere il nuovo governatore della Basilicata e 20 consiglieri regionali. piccoli numeri ma una prova ...

Regionali Basilicata - Paolo Becchi : 'Vince di sicuro solo Matteo Salvini. E ora alle Europee...' : La politica si fa anche così, ma la vittoria in questo modo non è più scontata. Il generale è una persona poco conosciuta tornata solo da pensionato sul territorio, e non ha certo quell' appeal che ...

Regionali Basilicata - Paolo Becchi : "Vince di sicuro solo Matteo Salvini. E ora alle Europee..." : Di solito si dice «non c' è due senza tre». Ma dopo aver messo in cascina gli ottimi risultati elettorali di Abruzzo e Sardegna, il centrodestra potrebbe incontrare qualche difficoltà per la vittoria in Basilicata, da sempre feudo del centrosinistra. Vediamo perché. Il Pd lucano è sempre stato gesti

Elezioni Regionali in Basilicata - raddoppiata l'affluenza rispetto alle precedenti votazioni : alle ore 12 in Basilicata, secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno, nelle sezioni dei 131 Comuni ha votato il 13,31 per cento degli aventi diritto: il 13,42 nei 100 centri della provincia di Potenza ed il 13,08 nei 31 comuni della provincia di Matera. Nelle precedenti consultazioni regio

Elezioni Regionali Basilicata 2019 - lo spoglio in diretta tv con MaratonaMentana - speciali Rai e Sky Tg24 : Giornata di Elezioni Regionali in Basilicata oggi, domenica 24 marzo 2019, con urne aperte dalle 7 alle 23: 681 sezioni in tutto per eleggere il presidente della Regione e i 20 componenti del consiglio regionale. I quattro candidati principali sono Carlo Trerotola (Ccentrosinistra), Vito Bardi (Centrodestra), Antonio Mattia (M5S) e Valerio Tramutoli (La Basilicata possibile).Diversamente da quanto successo per le Regionali in Sardegna di ...

Elezioni Regionali in Basilicata - l'incubo flop per Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle : Oggi domenica 24 marzo si vota in Basilicata. Il Movimento 5 stelle trema perché teme un flop totale. Per Luigi Di Maio il limite è il 20 per cento. Se la Lega arriva a questa cifra significherà che Matteo Salvini - che al sud fatica - li asfalterà. Ma c'è un 20 per cento anche per M5S, sottolinea i

RISULTATI Regionali BASILICATA/ Il centrodestra vince e manda all'aria il "contratto" : Di Maio può forse vantare una vittoria sul dossier Cina, ma i restanti problemi, dalla Tav fino al voto di oggi in BASILICATA, mettono in crisi lui ed M5s

Basilicata - elezioni Regionali : seggi aperti dalle 07 : 00. Si vota fino alle 23 : 00 : L'aspetto singolare della candidatura del centrosinistra è che Trerotola, rivendicando più volte di non aver mai fatto politica , distanziandosi dalla storia del centrosinistra locale, ha sorpreso , ...

Basilicata - elezioni Regionali : domani alle urne in 574mila Come si vota Tutti i candidati lista per lista Scheda : Domenica il voto ma, a prescindere da Come andrà, quando i riflettori della grande politica nazionale si spegneranno, chi sarà eletto Presidente e i 20 consiglieri della giunta dovranno affrontare ...