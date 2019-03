Europa e San Marco ritornano alla vittoria

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per le Finali di Europa Cup. I 15 azzurri scelti da Sandro Campagna : Il CT del Settebello, Sandro Campagna, ha scelto 15 azzurri per la preparazione in vista delle Finali di Europa Cup, che si disputeranno a Zagabria, in Croazia, dal 5 al 7 aprile. In palio tre pass per le Finals di World League, che si disputeranno in Serbia a a giugno: chi vince tra tre mesi va a Tokyo 2020. Ritiro ad Ostia dal 29 marzo al 4 aprile e common training con la Spagna, con la quale è prevista un’amichevole martedì 2, poi ...

Borsa : Europa chiude pesante : MILANO, 22 MAR - Chiusura di settimana pesante per le Borse europee appesantite dalla contrazione dell'indici Pmi dell'Eurozona, di Francia e di Germania e dalle incertezze legate all'iter della ...

I 116 anni di nonna Peppa - la più longeva d'Europa : "Il mio segreto? Mangiare poco e sano" : Con i suoi 116 anni, è la donna più anziana d'Europa e la seconda nel mondo. nonna Peppa ha cinque figli: il più grande ha 90 anni, la più piccola 76. Senza dimenticare i nove nipoti e i sedici pronipoti. Maria Giuseppa Robucci vanta però un altro primato: è anche la ...

San Giuseppe - artificieri in Piazza Europa per uno zaino abbandonato : La Spezia - Due episodi hanno fatto vivere brevi momenti di tensione nel primo giorno di fiera. Il primo intervento è relativo a uno zainetto abbandonato che per essere "bonificato" ha reso necessario ...

Europa League : le possibili avversarie del Napoli. Inter e Siviglia fuori - passano Chelsea e Arsenal : Ecco le sette squadre che il Napoli potrà pescare domani nel sorteggio per i quarti di finale di Europa League. Appuntamento domani, venerdì, alle 12. Lo Slavia Praga segna il gol decisivo al 119esimo e batte il Siviglia 4-3 ai supplementari, e va ai quarti. L’Arsenal ha rimontato il Rennes, ha vinto 3-0. Il Chelsea di Sarri ha scherzato la Dinamo Kiev: ha vinto 5-0 in trasferta Il Valencia si è salvata al 90esimo e ha pareggiato 1-1 in ...

L’Eintracht passa a San Siro - Napoli unica italiana in Europa League : Inter fuori dalla Europa League Grazie alla sapienza manageriale di Beppe Marotta (che ha estromesso da un mese Icardi il migliore calciatore dei nerazzuri) , l’Inter è uscita anche dall’Europa League. L’Eintracht di Francoforte è passato a San Siro: 1-0. E i tedeschi vanno ai quarti. Il Napoli resta l’unica italiana in Europa League. Ed è una delle due squadre italiane rimaste in Europa: l’altra è ovviamente la ...

Lavoro in Europa - dove è più pesante e dove più leggero – infografiche : Lavoro in Europa, dove è più pesante e dove più leggero – infografiche Lavorare non è una passeggiata, si sa. Ma in alcuni luoghi è ancora più faticoso. Secondo una ricerca di Eurostat vi sono molte differenze tra Paese e Paese riguardo alle modalità in cui si svolge l’attività lavorativa. E’ possibile selezionare nella nostra infografica la condizione di Lavoro e osservare quanti si trovano a lavorare in questa. ...

Gli investimenti più interessanti nel real estate? In Europa e nella logistica : In senso assoluto, dice Colliers, il miglior settore al mondo in cui investire oggi è quello industriale/logistico europeo, seguito dalla logistica asiatica. Gli investitori internazionali, in questo ...

Parcheggi e viabilità a Milano - San Siro - nel corso di Inter-Eintracht di Europa League : Si riparte dallo 0-0 maturato a Francoforte, primo atto degli ottavi di Europa League in attesa del ritorno a San Siro giovedì alle 21.00 . A preoccupare l'Inter e la città di Milano, nelle ore ...

Tre Paesi fermano il Boeing 737 Max | In Europa 12 compagnie ne usano 55 | Trovate le scatole nere - una danneggiata : Recuperata dal luogo dello schianto la scatola nera del Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines precipitato ieri, disastro aereo costato la vita a 157 persone, otto delle quali di nazionalità italiana.

Dall'Italia all'Inghilterra passando per la Francia : il valzer delle panchine sta contagiando l'Europa : ROMA - panchine bollenti. Anche se sarà primavera solo tra una decina di giorni, con un pezzo di stagione ancora senza copione. In campo ogni tre giorni, ma molti dei top club italiani e ...

LIVE Napoli-Salisburgo - Europa League 2019 in DIRETTA : andata degli ottavi al San Paolo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Salisburgo, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. Partita di fuoco per gli azzurri che vogliono assolutamente la vittoria di fronte al proprio pubblico del San Paolo per compiere un passo importante verso la qualificazione al turno successivo della seconda competizione continentale, i partenopei sono reduci dalla sconfitta in campionato nello scontro diretto ...

Venezuela - Guaidò - più sanzioni da Europa : 13.07 Il leader dell'opposizione Venezuelana, Juan Guaidò, che ha accolto l'invito del presidente Tajani al Parlamento europeo, chiede all'Europa di aumentare la pressione finanziaria sul Paese. I Paesi Ue "dovrebbero rafforzare le sanzioni finanziarie contro il regime: la comunità internazionale deve impedire che il denaro Venezuelano venga usato per uccidere gli oppositori (...) e le popolazioni indigene", afferma Guaidò in un'intervista al ...

