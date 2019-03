Basilicata al voto per il dopo Pittella | Salvini punta su generale Finanza voluto da

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2019)rinvii e polemiche, latorna finalmente alper scegliere il successore del governatore Pd Marcello, travolto a luglio scorso dallo scandalo giudiziario sulla sanità. Le elezioni, in un primo momento previste per novembre, avrebbero dovuto essere non oltre il 20 gennaio. Ma proprio i temporeggiamenti della maggioranza, hanno spinto la data più in là possibile, fino alla sentenza del Tar che ha fissato il ritorno alle urne per il 24 marzo. Così oggi oltre 570mila elettori, di cui un quinto vive all’estero, si presenteranno alle urne per scegliere il nuovo presidente tra quattro candidati: Carlo Trerotola (centrosinistra), Vito Bardi (centrodestra), Antonio Mattia (Movimento 5 Stelle) e Valerio Tramutoli (Lapossibile). Cinque sono gli impresentabili segnalati nelle liste: tre corrono con Trerotola e due con Bardi. La sfida avrà effetti ...

