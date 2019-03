La cavalla australiana Winx sempre più nella leggenda

agi

(Di sabato 23 marzo 2019) Winx sempre piùdell'ippica: la purosangueha vinto 32ma gara di fila, imponendosi per il quarto anno di filaGeorge Ryder Stakes di Rosehill Gardens, a Sydney. "Quando la folla è esplosa ho potuto sentire crescere energia nel suo corpo, è stato molto eccitante", ha commentato il suo fantino, Hugh Bowman.A quasi otto anni e dopo oltre 14 milioni di euro di montepremi vinti, però, la carriera di Winx si avvia verso la fine, visto che dovrebbe ritirarsi al termine della stagione, secondo quanto fatto intendere dalla proprietà e dall'allenatore Chris Waller. Per Winx rimarrà quindi solamente l'appuntamento della Queen Elizabeth Stakes, a Randwick (13 aprile), come gran finale per il saluto di una campionessa straordinaria.Winx (Afp) Resterà quindi inavvicinabile per lei il record di Camarero, il cavallo di ...

