Israele-Usa Nuovi profeti e divini regali

Trump cancella con un tweet 52 anni di storia : 'Usa riconoscono la sovranità di Israele sul Golan' : "Dopo 52 anni è il momento per gli Stati Uniti di riconoscere in pieno la sovranità di Israele sulle Alture del Golan", ha twittato Donald Trump, imprimendo un'altra svolta epocale alla politica ...

Golan : media - Usa prossimi a riconoscere sovranità Israele : ANSAmed, - TEL AVIV, 21 MAR - Gli Usa potrebbero annunciare il riconoscimento della sovranità israeliana sulle Alture del Golan la prossima settimana, quando il premier Benyamin Netanyahu sarà ...

Senatore USA promette a Netanyahu il riconoscimento del Golan come parte di Israele - : L'influente Senatore Lindsey Graham ha promesso al primo ministro Israeliano Benjamin Netanyahu di intervenire con un'iniziativa per il riconoscimento delle alture del Golan come parte del territorio ...

Israele : Bolsonaro visiterà Gerusalemme : ANSAmed, - TEL AVIV, 28 FEB - Jair Bolsonaro compirà una visita in Israele fra il 31 marzo e il 3 aprile. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri israeliano. Il presidente del Brasile restituirà ...

Onu accusa Israele per violenze a Gaza : 12.40 Ci sono prove che Israele possa avere commesso crimini contro l'umanità durante le proteste palestinesi del 2018 a Gaza in cui morirono 189 persone. Lo svela un'inchiesta delle Nazioni Unite. Le forze armate israeliane presero di mira persone chiaramente identificabili come bambini, sanitari e giornalisti. Oltre 6.000 i feriti dei cecchini che hanno sparato per respingere i manifestanti vicino alle barriere di confine. "Un altro atto ...

ANSA, - GINEVRA, 28 FEB - Una commissione d'inchiesta dell'Onu ha accusato ...

Israele - la Shoah scompiglia i piani di Netanyahu : salta a Gerusalemme "Visegrad 2" : I calcoli elettorali e le mire politiche del presente non possono cancellare la memoria storica. Soprattutto quando questa memoria riguarda una tragedia che non ha eguali: l'Olocausto. Senza memoria non c'è futuro, ammoniva il premio Nobel per la Pace Elie Wiesel, sopravvissuto ai lager nazisti. Una verità a cui neanche Benjamin Netanyahu ha potuto sottrarsi. E questa presa d'atto ha avuto un possente effetto boomerang per il ...

Israele - Netanyahu prepara a Gerusalemme "Visegrad 2". Ma è scontro sui primi ministri "antisemiti" : Tutto è pronto per il grande evento internazionale. Gerusalemme capitale di "Visegrad 2". I sovranisti non conoscono confini. Si ritrovano sotto ogni latitudine, in ogni angolo del pianeta. Uniti da affinità ideologiche e da pratiche comuni. Il "Gruppo di Visegrad" ha un nuovo "associato": Israele. E poco importa che in diversi Paesi di quel gruppo (Ungheria, Polonia, in primis) spirino venti antisemiti che arrivano anche ai ...

L'Olanda : "Gaza - Cisgiordania e Gerusalemme Est non fanno parte di Israele" : L' Olanda ha in questi giorni annunciato che non riconoscerà più la Striscia di Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme Est come ' parti di Israele '. Le autorità olandesi, per bocca del sottosegretario ...

Moavero a Gerusalemme : “L’Italia condanna le minacce dell’Iran contro Israele” : «L’Italia condanna senza esitazione ogni proposta di distruzione e di aggressione nei confronti di un altro Stato». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, rispondendo a una domanda sulle minacce dell’Iran a Israele durante un incontro con la comunità ebraica di origine italiana allo Yad Vashem di Gerusalemme....