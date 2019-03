Caserta | Cristian si schianta contro un muro | poi muore carbonizzato nella sua auto

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante il decesso di una giovane persona, è avvenuta nelle scorse ore in provincia di, precisamente nel piccolo comune di Macerata Campania.Moronese, un ventitreenne originario di Santa Maria Capua Vetere, ha perso tragicamente la vita per via di un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, il giovane è morto tra le fiamme della suamobile, generate dopo il tremendo impatto. Il ragazzo potrebbe aver tentato di liberarsi, ma le lamiere gli hanno reso impossibile questo tipo di azione: il giovane è rimasto intrappolato all'interno del veicolo.Tragedia aun giovane ventitreenne Il tragico incidente si è verificato nei pressi del cimitero di Macerata Campania, lungo via Martiri di Cefalonia, poco dopo la mezzanotte della notte ...

InterNapoli : 'Cugino ti porterò sempre nel cuore' la dedica per il casertano Cristian #Caserta #CristianMoronese #Incidente su… - InterNapoli : 'Cugino ti porterò sempre nel cuore' la dedica per il casertano Cristian #Caserta #CristianMoronese #Incidente su… - InterNapoli : 'Cugino ti porterò sempre nel cuore' la dedica per il casertano Cristian #Caserta #CristianMoronese #Incidente su… -