Bebe Vio infinita | a Pisa altro successo in Coppa del Mondo

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo : Bebe Vio vince a Pisa : Pisa - Bebe Vio vince ancora. La campionessa azzurra di Scherma paralimpica si è imposta nella tappa di Coppa del Mondo andata in scena a Pisa battendo nella finale del fioretto - categoria B - la cinese Xiao Rongo 15-5. Una vittoria, la terza in quattro gare in questa stagione e la numero 21 in Coppa, che ...

Bebe Vio insaziabile : vittoria numero 21 in coppa del mondo : Bebe Vio si conferma una fuoriclasse di livello mondiale per quanto concerne la scherma paralimpica. La 22enne di Venezia, infatti, si è laureata campionessa per la 21esima volta in carriera, in coppa del mondo, battendo in finale la malcapitata cinese Xiao Rongo battuta con il netto punteggio di 15 stoccate a 5. La finale di fioretto nella tappa italiana è stata disputata a Pisa e per Bebe si avvicina anche la qualificazione a Tokyo 2020.Bebe ...

È sempre Bebe Vio! Vittoria numero 21 in Coppa del Mondo : Ancora una Vittoria in Coppa del Mondo per Bebe Vio, e la qualificazione a Tokyo 2020 si avvicina: l'azzurra di scherma paralimpica ha battuto 15-5 la cinese Xiao Rongo nella finale del fioretto nella tappa italiana di Coppa del Mondo, a Pisa, ottenendo così il secondo successo su due gare della competizione nella stagione. Nel complesso, per la Vio è la Vittoria numero 21 in Coppa del Mondo.

Fioretto – Coppa del Mondo paralimpica - Bebe Vio trionfa a Pisa nel fioretto : Coppa del Mondo paralimpica, Bebe Vio ha ottenuto quest’oggi la medaglia d’oro nel fioretto Categoria B Bebe Vio ha ottenuto quest’oggi in quel di Pisa un’altra vittoria in Coppa del Mondo paralimpica. Nel fioretto Categoria B, non c’è storia, con l’azzurra capace di bissare la vittoria del mese di febbraio in quel di Sharja (Emirati Arabi Uniti) vincendo oggi a Pisa la medaglia d’oro. Nulla ha ...

Bebe Vio e il nuotatore Manuel Bortuzzo : “Il dono più bello della vita : il sorriso” : «Il dono più bello della vita «IL SORRISO». Non è mai finita se non lo decidi tu. Energia pura. Gradita visita di Bebe Vio campionessa di vita». Così su Facebook il papà di Manuel Bortuzzo, Franco, posta una foto del figlio con Bebe Vio, la campionessa di scherma che ha fatto visita a Manuel presso il centro di riabilitazione Santa Lucia a Roma. ...

