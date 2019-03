La Juve pensa ad un' offerta da 100 milioni per Chiesa e Romero

Il Chelsea pensa a scaricare Higuain - clamoroso ritorno alla Juve : Gonzalo Higuain potrebbe tornare clamorosamente alla Juventus. Secondo il Mirror, infatti, il Chelsea avrebbe deciso di tagliare l'attaccante argentino voluto da Sarri in quanto le sue prestazioni non convincono. I Bleus, così, rinuncerebbero sia alla possibilità di estendere il prestito di altri 12 mesi, sia all'opzione di riscatto. Il blocco del mercato, però, lascerebbe aperta ancora qualche chance per il bomber di restare a Londra. Ma il ...

Dybala-Liverpool - assalto Reds : la Juve ci pensa - i dettagli : DYBALA LIVERPOOL- Secondo quanto riportato da “TMW“, il Liverpool sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Dybala. L’attaccante argentino sarebbe un chiaro obiettivo del club inglese, il quale sarebbe pronto ad accontentare le richieste bianconere in vista della prossima estate. Circa 120 milioni la valutazione fatta dalla Juventus per il suo giocatore, il Liverpool […] More

Juventus - Allegri pensa già all’Ajax : “giusto non convocare CR7 contro il Genoa - sbagliato credere di essere già in semifinale” : La Juventus tra Champions League e campionato, le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa Dopo la magica notte di Champions League vissuta all’Allianz Stadium dalla Juventus, i bianconeri tornano a disputare una partita di campionato. Al Luigi Ferraris la squadra allenata da Massimiliano Allegri affronterà domani il Genoa. In vista dell’impegno in trasferta, l’allenatore ...

L’urna Champions sorride alla Juve - Piazza Affari pensa già alla finale : La Borsa punta su una cavalcata della Juventus verso la finale di Champions, che si giocherà il primo giugno al Wanda Metropolitano di Madrid. Il titolo del club bianconero è schizzato immediatamente al rialzo del 5% (con una sospensione per eccesso di volatilità) appena è stato sorteggiato l'accoppiamento con l'Ajax....

Juve-Atletico - si pensa a tutto : scelti i 5 probabili rigoristi bianconeri : JUVE ATLETICO- Una sfida che si annuncia intensa agguerrita e combattuta. La Juventus è chiamata alla prova del nove con chiare idee e obblighi di rimonta. Potremmo assistere ad un match intenso ed equilibrato, dove la Juventus potrebbe spuntarla solo dinanzi ad una prova maiuscola e agguerrita. Servirà grinta, carattere e determinazione. Occhio però agli […] More

Calciomercato Juventus - per il dopo Allegri si pensa a Deschamps : ... si pensa a Deschamps per il dopo Allegri Calciomercato Juventus, per il dopo Allegri si pensa a Deschamps L'attuale commissario tecnico della Francia campione del mondo sarebbe, secondo quanto ...

Zidane ritorna al Real - la Juventus dovrà pensare ad altri eventuali sostituti di Allegri : Il Real Madrid ha ufficializzato l'esonero di Santiago Solari, scegliendo come successore colui che lasciò la panchina esattamente 10 mesi fa, ovvero Zinedine Zidane. Al tecnico francese, capace di vincere le ultime 3 Champions, è stato offerto un contratto fino al 30 giugno 2022. "Felice di tornare a casa, non potevo dire di no a Florentino" ha dichiarato nella sua prima conferenza da 'figliol prodigo'. Ricostruire una squadra dopo una stagione ...

Niccolò Ceccarini sulla Juve : 'Paratici pensa al futuro - Zidane favorito per la panchina' : Il direttore di RMC Sport, Niccolo' Ceccarini, nel suo ultimo editoriale su Tuttomercatoweb, ripreso e commentato da varie altre testate giornalistiche, spazia a tutto campo sulle ultime indiscrezioni che stanno infiammando il calciomercato italiano. Dalla situazione incandescente della Roma che ha cambiato allenatore dopo la recente eliminazione dalla Champions League ad opera del Porto, fino alle opposte situazioni che stanno vivendo le ...

Juventus - verso l'Atletico col dubbio difesa : Allegri pensa a Caceres : TORINO - Nel 'casino', per sua stessa ammissione, è a suo agio. Max Allegri si cala nel suo habitat naturale in vista della sfida di martedì con l'Atletico, 'snodo cruciale' della stagione europea ...

Juventus bis-Udinese 4-1 : Kean - Can e Matuidi guidano le «riserve» pensando all'Atletico : Morale: dopo 25' il difensore completa la settimana horror dei campioni del mondo, dopo Buffon e De Rossi, ed esce per l'ennesimo problema muscolare. Kean ha metà degli anni di Barzagli e la fretta ...

Calciomercato Juventus - Allegri avrebbe pensato alle dimissioni : Non è un momento facile in casa bianconera, dopo la vittoria contro il Napoli per due a uno, arrivata con molte polemiche e sicuramente con un gioco non da ricordare. L'ottavo scudetto di fila è ormai una formalità, ma a fare notizia è la situazione di Massimiliano allegri, situazione che al momento sarebbe sempre più complicata. Il tecnico toscano, infatti, è stato oggetto di numerose critiche dopo la bruttissima sconfitta subita dalla Juventus ...

Juve : scudetto in tasca ora si pensa alla Champions : Con la vittoria al San Paolo di domenica sera e il +16 sul Napoli, la squadra bianconera ha ipotecato lo scudetto. Ora Allegri e i suoi pensano a come preparare al meglio il ritorno di Champions contro l’Atletico Madrid. Nonostante la vittoria sul Napoli, non sono mancate le critiche al gioco espresso da Ronaldo e compagni. I tifosi sono, giustamente, preoccupati in vista di una gara senza appello. I bianconeri non possono certo ...

Un anno senza allenare : Allegri pensa al "sabbatico" in caso di addio alla Juve : «Dentro o fuori»: vale per la Juve, ma anche per Massimiliano Allegri. Contro l'Atletico Madrid non c'è in palio solo la qualificazione ai quarti della Champions, visto come il futuro dei bianconeri è ...