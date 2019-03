Claudia Galanti ricorda su Instagram la figlia scomparsa

Claudia Galanti su Instagram lo straziante ricordo della figlia morta : Era il 2014 quando la modella paraguaiana Claudia Galanti annunciava la morte della terzogenita Indila Carolina di soli 9 mesi. Una tragedia straziante che oggi è riportata alla mente dalla bella ...

Claudia Galanti su Instagram : il ricordo della figlia scomparsa : “Se le mie lacrime potessero costruire una scala […] ti riporterei a casa”. Inizia così il commovente messaggio di Claudia Galanti per la figlia scomparsa. Il dicembre del 2014 la vita della modella paraguaiana è cambiata per sempre a causa della morte di Indila Carolina Sky, la sua terza figlia venuta a mancare a soli 9 mesi a causa di un batterio. Un vero e proprio dramma per Claudia Galanti, che da allora non ha mai smesso ...

Claudia Galanti rivela : “Quando mia figlia morì - ho rischiato di perdermi il suo funerale. Non posso andare in America - sono piena di debiti” : “sono fuggita a Parigi per scappare da Gianluca Vacchi con cui ho avuto una storia. Mi manca la famiglia e con Arnaud volevo cambiare il ciclo della mia vita“. In una toccante intervista a Rivelo, il programma di Lorella Boccia su Real Time, Claudia Galanti ha rivelato alcuni particolari inediti della sua vita privata. La showgirl è tornata a parlare della scomparsa della sua terza figlia, Indila, morta quando aveva solo pochi mesi di vita per ...