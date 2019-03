Scopigno Cup | gara inaugurale e finale ad Amatrice | ospite d’eccezione

calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) L’edizione numero 27 dellaCup World Football Tournament Under 17, intitolato alla memoria di Manlio e Loris, si svolgerà dal 16 al 19 aprile.Il format del torneo torna a prevedere la partecipazione di nove squadre (tra cui Malmoe, Lokomotiv Zagabria, Roma, Lazio e Cagliari) con tre gironi di qualificazione che si disputeranno sempre in maniera itinerante nelle rispettive sedi di Rieti, die di Terni. Sia la partitain programma il 16 aprile sia ladel 19 aprile si disputeranno entrambe presso il “Tilesi” diOltre al ritorno del torneo, laCup 2019 omaggeràe la sua gente con la presenza di Filippo Inzaghi, testimonial della manifestazione, che presenzierà alla partitadel 16 aprile assieme a tutti gli studenti delle scuole amatriciane e ai tesserati dell’...

