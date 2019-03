Ona Air | Ronaldo | solo una multa Stadio Roma | indagato Frongia

Arte a tutti i costi : da Artrooms Fair alle opere vendute ''a pezzi'' - trend e scenari del collezionismo italiano e internaziOnale : Nata cinque anni fa a Londra, inaugura la sua seconda edizione italiana dal 23 al 25 marzo a Roma con 70 artisti da 65 paesi del mondo ospitati in altrettante camere dell'Hotel Church Palace: a ...

Cairo : “La Gazzetta va bene nonostante il campiOnato sia già finito” : “La Gazzetta dello Sport è in uno stato di salute notevolissimo. Nei primi tre mesi del 2019 non ha perso copie nonostante il campionato, di fatto, ormai sia finito”. Così Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication, nel corso della presentazione dei risultati del gruppo durante la Star Conference di Borsa Italiana, parlando delle vendite delle […] L'articolo Cairo: “La Gazzetta va bene nonostante il campionato sia ...

Alitalia - easyJet abbandOna le trattative - Delta Airlines interessata a un 10% : Il restante 50% potrebbe essere coperto da Fincantieri con un 15%, dal Ministero dell'Economia con un 15% convertendo in azioni il prestito-ponte e il restante 20% potrebbe essere coperto da ...

Sciopero aerei 25 marzo : stop del persOnale navigante di Alitalia e Air Italy : Nel mese di marzo ci sono già stati numerosi scioperi. Ad essere particolarmente coinvolto è stato fin qui il settore dei trasporti. Le proteste sindacali proseguiranno anche nella seconda decade, con una data in particolare da segnare in rosso sul calendario, ovvero quella di lunedì 25 marzo 2019. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del comparto aereo, con una mobilitazione a livello nazionale che avrà la durata di 4 ore. Lo stop si ...

Calcio - la US Priamar di SavOna : "Insulti razzisti al portiere". La Cairese prende le distanze dal gesto : Dichiara l'US Priamar 1942 Liguria: 'Durante l'incontro di oggi del campionato giovanissimi, 13-14 anni, provinciali tra Cairese e US Priamar 1942 Liguria, alcuni pseudo sostenitori della società ...

On Air : Mancio - Balotelli no Quagliarella si. L'Atletico contro ROnaldo : ROMA - Out Balotelli e Belotti , spazio a Immobile e Quagliarella . Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha fatto le sue scelte in vista delle qualificazioni di Euro 2020 , che per la prima volta ...

Citroën : con il suo SUV C5 Aircross vince il premio della stampa internaziOnale 2018 : Citroën C5 Aircross: il nuovo SUV è sulla strada del successo L’agenzia Advent, specializzata nella misurazione della “Brand Influence”, elegge ogni anno, da ben 10 anni, la migliore presentazione dinamica di un costruttore di auto. Oltre 1.000 giornalisti europei sono stati interpellati e hanno dato la loro valutazione della presentazione in base a criteri come: qualità dei test, logistica, qualità delle informazioni comunicate, ...

On Air : ROnaldo : «Sono qui per questo». Venerdì i sorteggi : ROMA - 'Sono qui per questo'. Dopo la tripletta con cui ha demolito l'Atletico Madrid ribaltando il 2-0 subito in Spagna, Cristiano Ronaldo si gode la serata da protagonista: 'Abbiamo giocato una ...

On Air : ROnaldo trascina la Juve ai quarti di Champions League : ROMA - Impresa della Juventus che schianta l'Atletico Madrid 3-0, ribaltando il 2-0 sibito all'andata in Spagna , e vola ai quarti grazie ad uno strepitoso Cristiano Ronaldo autore di tre gol, due di ...

On Air : Allegri crede nell'impresa. Ranieri buOna la prima : ROMA - "Ribaltare lo 0-2 di Madrid sarebbe un'impresa straordinaria". Così Massimiliano Allegri , alla vigilia di Juve-Atletico atto secondo. "Ma non è la partita dell'anno, se pensassimo così saremmo ...

Scozia : un incendio nella notte distrugge l’osservatorio ornitologico di fama internaziOnale sull’isola di Fair : nella notte, sull’isola di Fair (arcipelago delle Shetland a nord della Scozia), un incendio ha distrutto un osservatorio ornitologico di fama internazionale, molto frequentato durante da turisti e appassionati. Le cause sono ancora in corso di accertamento ma non si registrano vittime, neppure la famiglia dell’addetto che alloggia in una casa adiacente ha subito conseguenze. Nonostante l’intervento di squadre speciali dei ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : più di 20 mila italiani impegnati nella cooperazione internaziOnale : Alla stessa maniera delle 8 vittime italiane del Disastro aereo del’Ethiopian Airlines, sono 20.090 i nostri connazionali impegnati direttamente nella cooperazione internazionale, tra i quali ben l’86% opera all’estero per un totale di 17.286. Questo quanto dice l’analisi della Coldiretti, sulla base dei dati Open cooperazione, che esprime cordoglio per la tragedia che ha portato 157 vittime del volo Ethiopian ...

Londra : InternatiOnal Airlines - quotazioni alle stelle : Ottima performance per la compagnia aerea , che scambia in rialzo del 2,04%. Lo scenario su base settimanale di IAG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines - il figlio di Sebastiano Tusa : “Mio padre era la persOna più forte che io abbia mai conosciuto” : “Mio padre, e sono in tanti a dirlo, era la persona più forte che io abbia mai conosciuto nella mia vita, la persona più determinata e convinta di quello che faceva“: lo ha dichiarato Andrea Tusa, figlio di Sebastiano Tusa, archeologo di fama mondiale morto ieri nel Disastro aereo in Etiopia. Andrea, parlando con i giornalisti, ha ricordato il padre come un uomo “che aveva un amore infinito per quello che faceva e per sua ...