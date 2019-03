La MotoGp si ferma | ma Valentino Rossi e i giovani della VR46 scendono in pista

MotoGp – Iannone conferma la storia con la sexy Audrey Bouetté : il pilota volta pagina dopo Belen : Andrea Iannone ritrova il sorriso accanto alla bellissima modella francese Audrey Bouetté, dopo la storia con Belen Rodriguez un nuovo amore nella vita del pilota di MotoGp dopo l’addio a Belen Rodriguez, Andrea Iannone volta pagina. A conquistare il cuore del pilota di MotoGp Audrey Bouetté, avvistata con il motociclista dell’Aprilia Racing a San Siro in occasione del derby di Milano. dopo i vari indizi social e le apparizioni ...

MotoGp Qatar : vittoria Dovizioso confermata - respinto il reclamo : LOSAIL - vittoria confermata per Dovizioso e ricorso respinto: sarebbe questo l'esito, secondo fonti Sky, del ricorso contro la vittoria del pilota Ducati di Andrea Dovizioso al MotoGp del Qatar. A ...

MotoGp - GP Qatar 2019 : tutto confermato - si corre alle ore 18.00 italiane : Tanto tuono che (non) piovve. I piloti hanno spinto in tutti i modi, ma la Race Direction non ha cambiato idea: il Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP si correrà, come previsto, alle ore 18.00 italiane (le 20.00 di Losail). La riunione che si è conclusa da poco, come ha riportato Sky Sport, non ha sortito l’effetto sperato dai protagonisti, che speravano in un anticipo quantomeno di un’ora per evitare il rischio di umidità che, ...

MotoGp – Confermati i test ufficiali : da Misano alla Finlandia - tutti i dettagli : La MotoGp ufficializza le date dei test della categoria regina del 2019: tutti i dettagli Sono stati Confermati oggi i dettagli dei test della classe MotoGp. Prima di scendere in pista ed entrare in azione per la stagione 2019, a Losail, sono state decise oggi le date e i dettagli per i test della MotoGp della stagione. La sessione del 29 e 30 agosto sul circuito di Misano è stata confermata, mentre c’è la possibilità di fare un test ...

MotoGp – Marquez - le cadute e l’infortunio alla spalla : “se per confermarmi campione del mondo devo cadere 23 volte - lo farò” : Le parole di Marc Marquez nella primissima conferenza stampa della stagione 2019 di MotoGp: le sensazioni dello spagnolo alla vigilia del Gp del Qatar E’ Marc Marquez, il campione del mondo in carica di MotoGp, ad aprire le danze nella primissima conferenza stampa della stagione 2019. L’attesa è finalmente terminata: i piloti e tutti gli uomini degli staff delle squadre partecipanti al Motomondiale 2019 popolano nuovamente il ...

MotoGp - analisi Day-1 test Losail 2019 : la Yamaha non scherza più - la Ducati si conferma - Suzuki sugli scudi - Honda con i cerotti : Si è conclusa la prima giornata dei test riservati alla MotoGP di Losail (Qatar) e ci ha subito regalato spunti importanti, come già avvenuto a Sepang nei test precedenti. Il giro più veloce è stato messo a segno da Maverick Vinales in 1:55.051 con una dimostrazione di forza notevole, che fa il bis con quanto visto in Malesia. La Yamaha c’è, e questa edizione 2019 sembra davvero avere chiuso con il passato recente. La M1 si dimostra ...

MotoGp - Andrea Iannone fermato dal lifting a Sepang : A voler ascoltare le malelingue The Maniac si sarebbe perso dietro al fidanzamento con Belen Rodriguez , che ha trascinato Andrea in un mondo di gossip inevitabile, tra serate mondane e campagne ...

MotoGp - Test Sepang : in arrivo la pioggia - Marquez si ferma : MotoGp, Test Sepang: Marc Marquez ha terminato la sua giornata di Test, adesso in pista potrebbe arrivare la pioggia a farla da padrona MotoGp, Test Sepang a 3 ore dal termine della sessione è in arrivo la pioggia in pista, che condizionerà ovviamente le scelte dei team. I piloti stanno infatti forzando la mano adesso alla ricerca del tempo migliore, per poi rientrare ai box in caso di forte pioggia. A quest’ultima parte dei Test non ...

MotoGp - Marc Marquez : “Mi sono fermato perché la spalla stava peggiorando. In Argentina sarò al 100%” : Fa ancora male. La spalla operata il 4 dicembre incide sulle prestazioni di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda, campione del mondo in carica della MotoGP, ha concluso all’ottavo posto la sua seconda giornata di test in Malesia, sul circuito di Sepang, coprendo 37 giri ed essendo costretto a terminare prima del previsto il proprio lavoro per non sforzare ulteriormente l’arto. “Abbiamo provato diverse cose nuove, ma ci ...

MotoGp - Marc Marquez : “Mi sono fermato perché la spalla stava peggiorando. In Argentina sarò al 100%” : Fa ancora male. La spalla operata il 4 dicembre incide sulle prestazioni di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda, campione del mondo in carica della MotoGP, ha concluso al sesto posto la sua seconda giornata di test in Malesia, sul circuito di Sepang, coprendo 37 giri ed essendo costretto a concludere prima del previsto il proprio lavoro per non sforzare ulteriormente l’arto. “Abbiamo provato diverse cose nuove, ma ci siamo ...