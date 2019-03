Juventus | Khedira può tornare in gruppo | già convocato con l' Empoli?

Juventus - Sami Khedira può tornare in attività : Buone notizie in casa Juventus. Sami Khedira ha superato i controlli e può riprendere l’attività sportiva. Il centrocampista tedesco era stato sottoposto lo scorso 20 febbraio ad intervento chirurgico in seguito all’aritmia atriale diagnosticata alla vigilia del match contro l’Atlético Madrid. Questo il comunicato ufficiale del club bianconero: “Sami Khedira, sottoposto lo scorso 20 febbraio a studio ...

Juventus - Khedira e Douglas Costa : in corso l'operazione recupero : RIPRESA - Nel frattempo ben 15 calciatori bianconeri, compreso Cristiano Ronaldo tornato con la Nazionale portoghese, sono in giro per il mondo al seguito delle rispettive rappresentative. La ripresa ...

Genoa-Juventus domenica alle 12 : 30 - probabili formazioni : assenti Hiljemark e Khedira : Genoa-Juventus è una gara tra due formazioni che vedono ormai da vicino gli obiettivi che si erano prefissi prima dell’inizio dell’attuale stagione agonistica. I padroni di casa devono infatti raccogliere soltanto pochi punti per scongiurare definitivamente il pericolo di una retrocessione nella serie cadetta e programmare in questo modo il prossimo campionato. I rossoblu sono reduci dalla sconfitta maturata sul campo del Parma ma prima della ...

Juventus : Khedira svolge allenamenti personalizzati - pessimismo per Douglas Costa : Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo un giorno di riposo. Oggi, al JTC si è rivisto Sami Khedira che sta meglio e presto potrebbe tornare in campo. Il tedesco, come ha comunicato il club bianconero, ha svolto una visita cardiologica dalla quale si è evinta una buona evoluzione clinica. Khedira svolgerà anche una serie di allenamenti personalizzati e la prognosi è di circa un mese che va calcolato dalla data ...

Bologna-Juventus - probabili formazioni : Destro - Khedira ed Emre Can non disponibili : Bologna-Juventus è una gara di fondamentale importanza per entrambe le contendenti che, per motivi differenti, hanno necessità di incamerare l’intera posta in palio. I padroni di casa sono infatti invischiati nella lotta per non retrocedere e, nonostante il cambio di allenatore con Sinisa Mihajlovic che è subentrato a Filippo Inzaghi, hanno l’assoluta necessità di fare dei punti per staccarsi dalle posizioni che provocano la retrocessione nella ...

Juventus - Khedira tranquillizza tutti sui social : “è andato tutto bene - un po’ di riposo e poi di nuovo in campo” : Il centrocampista bianconero ha inviato un messaggio a tutti i propri tifosi dopo l’operazione eseguita ieri dal dottor Gaita Il peggio è ormai alle spalle, Sami Khedira ha già iniziato il countdown per il suo ritorno in campo dopo l’aritmia individuata dai medici bianconeri nella mattinata di martedì. Il tedesco si è sottoposto ad operazione nella giornata di ieri, postando poi in serata un messaggio a tutti i propri tifosi e ...

